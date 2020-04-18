В Китае за сутки выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом

Власти Китая публикуют данные заболеваемости коронавирусом в стране. За минувшие сутки выявили 27 новых случаев заражения (17 ввозных, 10 - локальных), выздоровели 50 пациентов, летальных исходов нет.

"В стране болеет 1 058 человек. За прошедшие сутки выявлено 54 случая бессимптомного протекания болезни. Под медицинским наблюдением остается еще 1 017 таких пациентов", - со ссылкой на госкомитет по вопросам здравоохранения КНР пишет РИА Новости.

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не было ни одного случая заражения, из больниц Уханя выписали семь человек. Отдельно в Гонконге выявлена 1 021 случай заражения (из них четыре человека скончались, 532 выздоровели), в Макао - 45 инфицированных пациентов (17 уже выписаны), на Тайване заразились 395 человек (шестеро скончались, 166 вылечились). Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.