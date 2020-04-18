В Нигерии от COVID-19 умер глава администрации президента

Абба Кьяри, глава администрации президента Нигерии Мухаммаду Бухари, умер через две недели после того, как у него был диагностирован положительный результат на COVID-19.

Новость о том, что Кьяри заболел коронавирусом, впервые прозвучала 24 марта, примерно через 10 дней после его возвращения из поездки в Германию. Тогда он встречался с официальными лицами крупной немецкой корпорации в Мюнхене, обсудив программу расширения электросетей в Нигерии, сообщает телеканал Сhannel STV.

Позже Кьяри подтвердил эту новость в своем заявлении от 29 марта, в тот же день, когда президент Бухари объявил о двухнедельной изоляции в столице страны Лагосе, в Огуне, и федеральной столичной территории Абуджа. Кьяри сообщил, что скоро выздоровеет и вернется к работе. Он дал понять, что чувствует себя хорошо, и у него не было обнаружено каких-либо серьезных признаков заболевания. Однако, по сообщениям из окружения политика, его состояние резко ухудшилось в последние два дня.

Кьяри был одним из ближайших союзников президента Бухари. Назначенный главой президентской администрации в августе 2015 года, он стал одним из самых влиятельных нигерийских политиков. До своего прихода в политику Кьяри занимался юриспруденцией и много лет проработал в банковской сфере, став главным исполнительным директором Объединенного банка для Африки (UBA).