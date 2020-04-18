В США число случаев заражения коронавирусом превысило 700 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в США достигло 700 282. Новые данные распространил Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Скончались 36,8 тысячи пациентов. Выздоровели и были выписаны из больниц 58,6 тысячи американцев, пишет РИА Новости. Напомним, по числу заболевших и умерших от коронавируса Соединенные Штаты лидируют в мире.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что количество умерших от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, составит около 60-65 тысяч человек. Ранее американские власти прогнозировали сотни тысяч смертей.