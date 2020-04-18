В Турции назвали сроки открытия туристического сезона

Туристический сезон в Турции для местных жителей может начаться в конце мая, заявил в эфире телеканал NTV министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

"Думаю, что в конце апреля или начале мая наступит перелом в пандемии. Тогда в конце мая начнется движение во внутреннем туризме", - отметил министр.

Эрсой не уточнил, когда в Турцию смогут прибыть иностранные туристы. Он высказал предположение, что первыми в страну на отдых приедут отдыхающие из азиатских стран.

Ранее Мехмет Нури Эрсой прогнозировал, что начало туристического сезона в 2020 году может быть перенесено на конец мая из-за ситуации с распространением коронавируса.

Между тем пандемия не оставляет Турцию. Число инфицированных превысило 78 тысяч человек. От болезни умерли 1 769 граждан, выздоровели 8 631.