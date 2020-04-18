Венский врач спрогнозировал окончание пандемии в 2022 году

Ожидания ряда специалистов, рассчитывающих на скорое окончание пандемии коронавируса, не оправдал руководитель инфекционного отделения больницы Кайзера Франца Иосифа в Вене Кристоф Вениш.

"К нормальной повседневной жизни можно будет вернуться не ранее чем в 2022 или в 2023 году, когда будет проведена массовая вакцинация населения", - заявил медик в эфире телеканала Oe1.

По его словам, о других вариантах было бы преждевременно говорить. "Я вижу большую проблему с безопасностью, и все, что должно быть тщательно проверено, требует времени", - уточнил Вениш.

Австрийский врач также видит успехи в разработке лекарств от коронавируса. Одним из перспективных направлений, по его мнению, является американский препарат Ремдесивир, который в настоящее время проходит клинические испытания. Он хорошо себя зарекомендовал в лечении тяжело больных COVID-19. Результаты исследования должны быть доступны в мае или июне. После этого можно говорить, "оправдает ли лекарство надежды ученого мира".

Кристоф Вениш полагает, что жители больших городов, в том числе Вены, не должны забывать о мерах по борьбе с коронавирусом. Прежде всего речь идет о соблюдении социальной дистанции. Это является ключом к успеху.

Между тем в Австрии зарегистрировано 14 595 подтвержденных случаев коронавируса, 10 214 человек выздоровели, 443 человека умерли.