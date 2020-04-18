Врачи успешно применили ремдесивир для лечения COVID-19

Лекарство от коронавируса, возможно, найдено. Стопроцентной гарантии, что чудо свершилось, пока еще нет. Но есть веские основания полагать, что ученые уже стоят на пороге открытия.

Согласно полученным сообщениям, на которые ссылается британская The Independent, препарат ремдесивир, похоже, способен вылечивать больных коронавирусом. Это сообщение было воспринято учеными и медиками с очевидным доверием. Оптимизм по части возможного излечения заболевших оказался настолько сильным, что спровоцировал скачок фондового индекса FTSE 100 на три процента. Dow Jones поднялся на 2.99 процента, делая ставку на способность ремдесивира, разработанного в свое время для лечения вируса Эбола, справиться и с эпидемией COVID-19.

Доклад, опубликованный американским медицинским изданием Stat News, дал надежду, что карантин по всему миру может быть ослаблен. Американская фирма Gilead Sciences совместно с госпиталем Чикагского университета провели исследования противовирусных препаратов и обнаружили, что почти все пациенты с лихорадкой и тяжелыми респираторными симптомами, принимавшими это лекарство, выздоровели в течение одной недели.

Американские аналитики считают "чудо ремдесивира" потенциальным концом кризиса, вызванного коронавирусом. Чикагский университет принял участие в клинических испытаниях 125 человек, 113 из которых были в тяжелой степени заражены COVID-19. Всем заболевшим ежедневно давали ремдесивир. Два пациента умерли, но большая часть остальных была выписана из больницы, так как их симптомы значительно ослабли.

Делать выводы пока никто не спешит. В своем заявлении Gilead Sciences проинформировала, что на этом этапе она с нетерпением ожидает появления данных от идущих сегодня исследований. Результаты, включающие тяжелые случаи заражения, ожидаются в апреле.

Кэтлин Маллэн, специалист по инфекционным заболеваниям, признала, что когда пациенты начинают принимать ремдесивир, показатели уровня лихорадки стремительно падают: "Мы видели, как людей снимали с ИВЛ через день после начала терапии. Большинство наших пациентов тяжелые, но примечательно, что большинство из них выписываются из больницы через шесть дней".

Один из участников исследования, 57-летний Славомир Мичелек, сказал, что высокая температура понизилась у него почти сразу, он почувствовал себя гораздо лучше. С кислорода его сняли уже после получения второй дозы ремдесивира, затем он получил еще две дозы вливания в течение двух последующих дней. После этого он был выписан из больницы, так как врачи сочли, что дальнейшего лечения ему не требуется. "Ремдесивир явил чудо", - сказал счастливый пациент.

Однако, как подчеркивает The Independent, ученые пока не спешат признать ремдесивир "золотой пилюлей". Хилари Хаттон-Сквайер, генеральный менеджер и вице-президент отделений Gilead Sciences в Британии и в Ирландии, проявил лишь осторожный оптимизм. Он полагает, что пока мы наблюдаем лишь клиническое испытание препарата. Однако нам необходимо наблюдать результаты целого ряда аналогичных исследований, прежде чем можно будет сделать выводы об эффектности и безопасности ремдесивира.