Все депутаты Госдумы сдали декларации о доходах в срок

Все народные избранники сдали в срок декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Их опубликуют, когда наступят рабочие дни. Об этом журналистам сообщил глава комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба.

Ранее президент РФ своим указом перенес сроки отчета чиновников о доходах, расходах и имуществе на срок до 1 августа включительно.

Отари Аршба напомнил, что дни до 30 апреля объявлены нерабочими. В связи с указом и решением самой комиссии декларации депутатов, по словам Аршбы, будут опубликованы спустя 14 рабочих дней после окончания нерабочего периода.

При этом все депутаты, по его словам, вовремя предоставили данные о своих доходах и имуществе, к 1 апреля комиссия получила все необходимые сведения.