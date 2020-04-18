Зеленский сравнил Донбасс с Рейхстагом

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается решать внутриукраинский конфликт мирным путем. Об этом он недвусмысленно дал понять в эфире ток-шоу Савика Шустера на принадлежащем олигарху Ахметову телеканале "Украина".

Так, говоря о ситуации на Донбассе, он заявил, что каждый из шагов по урегулированию ситуации на Донбассе является для него победой, но "маленькой", то есть, воспринимает конфликт как войну, где жители Донбасса - враги. Но он мечтает о "большом результате", который, исходя из смысла сказанного, невозможен без военной компоненты. "Большой результат, когда вернем наши территории, будет вывод войск незаконных вооруженных формирований. Обязательно будем контролировать нашу границу с Российской Федерацией, и обязательно там пройдут выборы", - с пафосом сказал известный телевизионный комик.

Зеленский сделал вид, что забыл об обязательствах Киева по Минским соглашениям, которые предусматривают пошаговое политическое урегулирование проведение на Украине согласованной с представителями республик Донбасса конституционной реформы, предоставление региону особого статуса. Он также дал понять, что в работе "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы в Минске его интересует только обмен пленными, который он записал себе в политический актив.

Со всей присущей ему "искренностью и непосредственностью Зеленский объяснил, что Киев намерен возвращать Донбасс к мирной жизни силовым путем, задействовав для этого, по его словам, "мощную украинскую армию".

"Для меня самое главное - вывод войск и мы (армия) зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем своих людей к жизни. Затем границу. Затем выборы", - заявил Зеленский, публично перечеркнув и "формулу Штайнмайера", под которой он подписался девятого декабря в Париже, и которая уже должна быть имплементирована в украинское законодательство, исходя из обязательств украинской стороны.

Во вновь озвученной им "формуле Зеленского", первым пунктом значится отнюдь не проведение выборов, а взятие силовым путем непризнанных республик Донбасса под свое крыло и только потом, под контролем "киевских наместников", проведение там "демократического голосования".

В целом, применительно, к Донбассу у внука героя Великой Отечественной войны Зеленского и известного русофоба Шустера возникла извращенная ассоциация с Рейхстагом "Что для вас победа? Я не имею в виду флаг над Рейхстагом, - спросил его Шустер. "Хотя очень хочется", - улыбаясь, вставил шутку в незаконченный вопрос Зеленский.

Вне всякого сомнения, это оскорбительное не только для памяти сражавшихся с нацистами украинцев, но и для всякого здравомыслящего человека, высказывание, будет услышано на Донбассе. Там, впрочем, давно не питают иллюзий об интеллектуальных способностях и истинных намерениях нынешнего украинского президента.