Зеленского уличили в невыполнении предвыборных обещаний

Видеоролик с критикой президента Украины Владимира Зеленского за невыполнение предвыборных обещаний и "игру на камеру" телеведущей и актрисы Снежаны Егоровой набрал рекордное количество просмотров.

"Сейчас, когда вы пытаетесь изобразить из себя Илона Маска, когда вы стоите в дорогом костюме и читаете чужой текст, вы выглядите смешно и неубедительно. Вам пора закончить этот фарс, который вы играете для всей страны и для всего мира", - отметила она.

По мнению Егоровой, президент "немного потерялся и забылся". Обращения на фоне флага с призывом сохранять здоровье и развивать страну выглядят классно, если бы это было в рамках сериала "Слуга народа". Речь идет об отсутствии адекватного реагирования на эпидемию коронавируса и назначении на ответственные должности некомпетентных людей.

Телеведущая предполагает, что Зеленский просыпается с мыслью о том, как нанести грим, доехать до съемочной площадки, отснять видео, а также прочитать, не вникая в суть заготовленного заранее текста, и с чувством исполненного долга вернуться к резиденцию.

Видеообращения, которые публикует политик, свидетельствуют о том, что он некомпетентен и не заинтересован в том, чтобы в полной мере осваивать профессию президента и нести ответственность за все свои действия и поступки, заключила журналист.