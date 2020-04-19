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19.04.2020 13:17
Рубрика: Экономика

"Аэроэкспресс" сократит число рейсов в аэропорт Внуково

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Расписание аэроэкспрессов во Внуково изменится с 21 апреля. Из-за сокращения количества авиарейсов на фоне пандемии коронавирусной инфекции будет отменен ряд утренних и вечерних поездов между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково.

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Как сообщает пресс-служба компании "Аэроэкспресс", с 21 апреля с Киевского вокзала поезда будут отправляться в 8:00, 10:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00. Из аэропорта "Внуково" аэроэкспрессы пойдут в 7:00, 9:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.

На Шереметьевском и Домодедовском направлениях аэроэкспрессы курсируют один раз в час. В сторону аэропорта Шереметьево с Белорусского вокзала поезда отправляются с 6:05 до 23:05 включительно. Из аэропорта Шереметьево - каждый час с 5:15 до 23:15. Также курсируют и поезда между аэропортом Домодедово и Павелецким вокзалом, отправляясь с 6:00 до 23:00 включительно в обе стороны.

Кроме этого, скорректировано расписание экспресс-автобусов до аэропорта Шереметьево. От станции метро Ховрино экспресс-автобусы отправляются каждые полчаса с 7:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00 включительно. От терминала B аэропорта Шереметьево экспресс-автобусы отходят каждые полчаса с 7:30 до 10:30 и с 15:30 до 19.30.

Напомним, компания продлила до 31 декабря действие всех электронных билетов, купленных в период с 1 февраля 2020 года. Но если пассажиры приняли решение совсем отменить поездку, стоимость билетов будет возвращена им в полном объеме.

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
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"Компания "Аэроэкспресс" призывает пассажиров внимательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих и соблюдать правила личной гигиены, а также необходимые меры предосторожности, рекомендуемые специалистами", - отметили в пресс-службе.

Справка "РГ"

Узнать актуальную информацию о графике движения поездов можно на сайте "Аэроэкспресс" и в мобильном приложении в разделе "Расписание". Информацию подскажут и операторы горячей линии 8-800-700-33-77 (для звонков из регионов и с мобильных) и 8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы).

Экономика Транспорт Общественный транспорт

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