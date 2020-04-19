Аудитория интернет-версий СМИ выросла на 100 миллионов человек

Лидерами по количеству посетителей в интернете в марте стали средства массовой информации. Их суммарная аудитория увеличилась на 100 млн, заявил на форуме "РИФ + КИБ" замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. Аудитория региональной прессы выросла почти в два раза.

Волин уточнил, что такой рост пользователей произошел за счет того, что люди стали смотреть различные источники информации, а не какой-то конкретный ресурс. "Это дает достаточно большой кумулятивный эффект. Для индустрии хорошим показателем явилось то, что, оставшись дома, народ ломанулся туда со страшной силой", - отметил он.

По его словам, один из последних оплотов "аналога", которым были региональные бумажные газеты, сегодня все больше переходит в онлайн и на интернет-сервисы. "Буквально несколько дней тому назад мы общались с руководителями и владельцами региональных газет, все они отмечали 50-60%, а некоторые - и в разы рост трафика на местных сайтах", - заявил чиновник.

Волин заметил, что такой рост произошел в силу объективных причин. "Люди стали меньше выходить на улицу, то есть те, кто подписан, свои газеты получают, а те, кто покупал в киосках - там серьезное падение происходит - они все стали переходить на онлайн-сервисы", - добавил замглавы Минсвязи.

В нынешних условиях понятно, что крайне важна скорость получения информации: раз в день уже недостаточно - и люди идут туда, где ее больше. Так, на развлекательных ресурсах количество трафика выросло незначительно. "К нашему удивлению - мы вместе с Российской ассоциацией электронных коммуникаций и Институтом исследования интернета смотрели - не случилось драматического роста пользователей на большом количестве развлекательных сайтов. Но мы нашли этому свое объяснение: это связано, видимо, с тем, что люди стали проводить на них больше времени, то есть трафик увеличился, а (количество) пользователей - не очень", - заключил Волин.

По данным top.mail.ru, аудитория большинства новостных и информационных онлайн-ресурсов, чьи счетчики посещаемости открыты, существенно выросла. "Пиковые значения пришлись на неделю с 30 марта по 5 апреля: среднесуточная аудитория в этот период увеличилась в два-три раза по сравнению с началом марта, - рассказал "РГ" Яна Морозова, директор по медиабаингу Mail.ru Group. - Год к году также наблюдается двукратный рост".

Сайт "Российской газеты" RG.RU - абсолютно в русле этой тенденции. По данным системы аналитики Google Analytics, в марте зафиксирован очередной пик роста аудитории портала, она достигла почти 49 млн уникальных пользователей, которые просмотрели 185 млн страниц сайта. Увеличение аудитории за март относительно февраля 2020 года составило +40% по количеству уникальных и +50% по количеству просмотренных страниц. "Для нас особенно важно, что за этот период практически удвоилось так называемое ядро аудитории сайта - люди, которые заходят к нам минимум каждые 7 дней в течение месяца, - говорит заместитель главного редактора "РГ" Оксана Задунайская. - Это значит, что мы попадаем в ожидания людей и даем им именно ту информацию, которую они ищут".

Аудитория продолжает расти и в этом месяце. На 17 апреля количество посетителей сайта уже превысило отметку в 40 млн (что на 46% больше аналогичного периода в марте), а число просмотров страниц - 137 млн (рост к марту - на 62%).

Количество подписчиков в социальных сетях также имеет общую положительную динамику, но их количество растет не так динамично: есть как подписавшиеся, так и определенное количество отписавшихся. Среди лидеров роста - Одноклассники, Instagram и Twitter.