Что происходит с книгами? Речь не о домашних библиотеках. Конечно, замечательно перечитать "Робинзона Крузо", к тому же и актуально. Но речь о новинках книгоиздания. Магазины-то закрыты. Куда издательствам отгружать свою продукцию?

К счастью, все обстоит не так плохо. То есть, конечно, плохо, но не так уж. Издательский бизнес в России в сложном положении. Только в марте на 60% сократился объем продаж, в апреле - это уже 70%. Книжные офлайн-магазины закрыты, а интернет-продажи не способны это компенсировать. Традиционные книжные остаются основным каналом покупки книг.

Открытое письмо книжников главе правительства, видимо, сыграло свою роль. В субботу вышло постановление, по которому книжная торговля включена в сферы деятельности, наиболее пострадавшие от эпидемии коронавируса. Включение это означает доступ к льготному кредитованию, отсрочки по налогам и другие меры поддержки.

Книжные магазины закрыты на карантин. Куда издательствам отгружать свою продукцию?

Между тем новые книги выходят. Так, "Редакция Елены Шубиной" живет и выпускает книги. Но формат издания и распространения изменился. В связи с закрытием книжных магазинов издательство "АСТ" приняло решение не выводить на рынок новые издания начиная с 30 марта 2020 года, а также все, что будут готовы в апреле 2020 года. Пока запланированы публикации электронных и аудиокниг до выпуска бумажного варианта, при условии, что автор даст на это согласие. Уже в апреле в "РЕШ" приняли решение выпустить в свет следующие книги в электронном виде: Людмила Улицкая "Чума" (электронная версия на Bookmate, аудиокнига на ЛитРес); Галина Юзефович "Таинственная карта. Неполный и неокончательный путеводитель по миру книг" (электронная книга на ЛитРес); Денис Драгунский "Богач и его актер" (электронная книга на ЛитРес).

Киносценарий Людмилы Улицкой "Чума" основан на реальных событиях декабря 1939 года, когда в Москве была предотвращена эпидемия чумы. Рукопись пролежала в личном архиве автора 42 года и была обнаружена ею при подготовке новой книги "Бумажный театр: непроза" для "Редакции Елены Шубиной".

В "Редакции Елены Шубиной" на сегодняшний день есть следующие новинки и новые оригинальные переиздания:

Гузель Яхина "Зулейха открывает глаза" (новое издание бестселлера в кинооформлении); Анна Матвеева "Картинные девушки. Музы и художники: от Рафаэля до Пикассо" (книга о натурщицах и музах известных художников); Марина Москвина "Вальсирующая" (новая проза с иллюстрациями Леонида Тишкова); Евгений Водолазкин "Лавр" (подарочное издание с иллюстрациями Леонида Губского); Александр Кабаков "Бульварный роман и другие московские сказки" (переиздание прозы в новом оформлении); Дмитрий Быков "Иностранная литература: тайны и демоны" (третья книга лекций в серии "Прямая речь"); Наталья Громова "Смерти не было и нет: Ольга Берггольц" (второе издание, исправленное и дополненное).

Но остается вопрос: как это все купить? И здесь тоже есть хорошая новость. Правительство Москвы разрешило доставку книг курьерами из книжных магазинов. Подробнее об этом можно прочитать на сайте "ГодЛитературы".

Партнеры "Редакции Елены Шубиной" и издательства "АСТ" объявили о том, что продолжают работу в формате электронных продаж через интернет. Все книжные магазины работают онлайн и готовы организовать бесконтактную доставку. Больше информации об этом - по хештегу #поддержим_книжников в социальных сетях.

Магазин OZON во время карантина широко использует два типа бесконтактных доставок. Доставка до дверей - это курьерская доставка, и если вы выберете галочку "оставить у двери", то даже не соприкоснетесь с курьером.

Постаматы. Плюс данного типа заключается в том, что полностью отсутствует коммуникация с людьми, что крайне важно в период карантина. У OZON самая большая сеть постаматов по всей России - около 10 тысяч.

Интернет-магазин "Лабиринт" также направил силы на организацию удобного и безопасного обслуживания покупателей: бесконтактная курьерская доставка по всей России; заказы от 100 рублей курьеры доставляют бесплатно; скидка на заказы с предоплатой; бесплатные книги - можно выбрать подарок на сумму, равную сумме заказа.

Book24 также запустил бесконтактную доставку. Не нужно делать выбор: рисковать, беря заказ из рук курьера, или оставаться без книг. Теперь вы можете спокойно дожидаться заказа или отправлять курьера к пожилым родственникам, потому что контактировать с ним не придется.

Во время эпидемии интернет-магазин "Читай город" использует услугу бесконтактной доставки. Единственное условие - заказ должен быть предоплачен на сайте.

Книжная торговля включена в сферы деятельности, наиболее пострадавшие от эпидемии

"Буквоед" продолжает работу в интернет-магазине. Покупатели могут выбрать бесконтактную доставку. Также на сайте и в соцсетях "Буквоеда" постоянно обновляются книжные подборки, акции для читателей.

Московские книжные магазины тоже подстраиваются под новые условия жизни. "Библио-Глобус" организует бесплатную доставку по Москве при заказе от 1500 рублей в пределах МКАД.

Магазин "Москва" отменил плату за подбор интернет-заказов, цена на доставку по Москве снижена вдвое, а заказы свыше 1500 рублей по Москве доставляют бесплатно.

Аналогичным образом работают книжные магазины в Петербурге, Самаре, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Краснодаре и других городах России.

Читайте книги и будьте здоровы!