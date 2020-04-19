Минэкономразвития подписало соглашения с 14 банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.

Это Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, "Ак-Барс", "Кузнецкий", Челябинвестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП Банк, "Открытие", "Акцепт", Альфа-банк, Томскпромстройбанк и Владбизнесбанк. Пять из них уже одобрили беспроцентные кредиты на сумму более 4,6 млрд рублей. Из них профинансировано 911 заявок на 1,7 млрд рублей - малых и микропредприятий из пострадавших отраслей. Заявки от банков на участие в программе финансирования под 0% продолжают поступать, их уже 32 на общую сумму 25,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Также минэкономразвития внесло в правительство проект постановления о распространении "зарплатной" программы на средние и крупные предприятия.