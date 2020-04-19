День окончания Второй мировой войны перенесен на 3 сентября

Как рассказал первый зампред комитета по науке, образованию и культуре Григорий Карасин, законом предлагается "сделать День окончания Второй мировой войны 3 сентября 1945 года Днем воинской славы". "Тем самым, в соответствии с просьбами ветеранских организаций, мы качественно повышаем уровень и значение этого дня в истории нашего народа и государства", - подчеркнул он. Карасин напомнил, что в 1945 году именно 3 сентября было утверждено в качестве даты окончания Второй мировой войны решением Верховного совета СССР. "Это не спонтанный вопрос, тема обсуждается в течение длительного времени. Над ним работали специалисты министерства обороны, министерства иностранных дел, Военно-исторического общества", - отметила спикер СФ Валентина Матвиенко. "Это исторические факты, их никуда не деть и не спрятать", - сказала она.

Ранее в Совет Федерации поступило обращение из Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Там усомнились в необходимости переносить празднование окончания Второй мировой войны на 3 сентября - день памяти жертв теракта в Беслане. Такое же сомнение высказал на пленарном заседании Совфеда сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев. Отвечая на реплику коллеги, глава Совфеда заявила, что никто не забыл о жертвах Беслана. "До сих пор слезы душат, когда приходят эти дни", - отметила она. Спикер уверена, что перенос Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября не входит в конфликт с днем памяти погибших в школе N 1. "3 сентября - это День воинской славы, день памяти тех солдат и офицеров Красной армии, которые положили свои жизни для того, чтобы Вторая мировая война окончилась. Это не день фестивалей, это день памяти и скорби по тем, кто погиб, и день гордости за победу нашей Красной армии", - подчеркнула она.

Это исторические факты, их никуда не деть и не спрятать

"И не надо ерничать, и не надо передергивать. Закон был тщательно проработан, и мы не можем игнорировать обращения ветеранских организаций регионов Дальнего Востока в Федеральное Собрание. Спекуляции здесь, на мой взгляд, абсолютно неуместны", - заключила она.