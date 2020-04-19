Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил в эксклюзивном интервью "РГ", что новый блок поправок в Гражданский кодекс закрепляет понятие единого объекта недвижимости. Дом и земля под ним будут составлять один объект, а не два разных, как сейчас. Соответственно, налоги будут браться только за один объект.

"В этом проекте предлагается закрепить понятие единого объекта. В советское время вся земля находилась в государственной собственности. Право частной собственности на дома появилась раньше права частной собственности на землю. В итоге исторически сложилось, что земля, как объект отдельно, а то, что на ней сверху находится, отдельно. Получается два недвижимых объекта, - пояснил Павел Крашенинников. - Сейчас мы говорим о том, что нужно приходить к единству объекта: земля и то, что на ней, будут составлять один объект, с одним кадастровым номером".

При этом он уточнил, что во избежание очевидных проблем в сферах государственной регистрации и налогообложения зданий и сооружений, являющихся составными частями земельных участков, в переходных положениях законопроекта предусмотрена норма, по которой для таких объектов сохраняется прежний порядок их кадастрового учета и налогообложения.

"При этом будет указано, что они являются составными частями земельных участков. Так что массовой перерегистрации или перерасчета налоговых ставок не будет", - подчеркнул Павел Крашенинников.

Полный текст интервью будет опубликован в ближайшем номере "Российской газеты"