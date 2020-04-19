Футболисты "Краснодара" организовали вечеринку во время карантина

В ночь с пятницы на субботу два легионера "Краснодара" - Вандерсон и Кайо устроили вечеринку. Об этом информирует портал Metaratings.ru.

Вечеринка прошла дома у Вандерсона. На фото, опубликованном в интернете, видно, как футболисты вдыхают какой-то непонятный газ и курят кальян. Все это полузащитник "Краснодара" показывал во время прямого эфира у себя в Instagram. Позже запись была удалена.

В пресс-службе "Краснодара" пока отказались давать однозначные оценки поступку своих футболистов. "Игроки находятся в отпуске. Никакой другой информацией мы не обладаем", - отметили в клубе. Напомним, что перед приостановкой сезона "Краснодар" занимал в турнирной таблице чемпионата России второе место.