Об этом журналистам мировых информационных агентств сообщил агент игрока Сергей Исаков.
"Андрей принял решение закончить свое славное выступление, которое начал 25 лет назад. В декабре ему исполнится 42 года. У Андрея пятеро детей. Нужно быть почаще дома", - сказал Исаков.
По словам господина Исакова, наверняка в ближайшее время найдутся клубы, которые захотят использовать его огромный опыт у себя в работе.
Марков - воспитанник подмосковного "Химика". В этом клубе он начал профессиональную карьеру в 1995 году. Спустя три сезона перешел в московское "Динамо", с которым в 2000 году выиграл чемпионат России.
В НХЛ Марков играл за клуб "Монреаль Канадиенс" с 2000 по 2017 год. В регулярных чемпионатах он провел 990 матчей, забросил 119 шайб и сделал 453 результативные передачи. В плей-офф хоккеист принял участие в 89 встречах, забив пять голов и 27 раз ассистировав партнерам.
Игрок, который за организаторские способности при игре в большинстве и в обороне вообще получил прозвище Генерал, в составе сборной России стал чемпионом мира 2008 года. Также он является бронзовым призером мировых первенств 2005 и 2007 годов. В 2017 году Марков подписал двухлетний контракт с "Ак Барсом". Прошлый сезон хоккеист провел в "Локомотиве".
Вот как сам Марков прокомментировал свое решение:
- Я заранее знал, что это будет мой последний год в спорте. И старался выложиться на полную. Когда сезон закончился, я поговорил со своим российским агентом Сергеем Исаковым. Он у меня спросил, буду ли я продолжать. Я ответил, что нет. Что сейчас? Стараюсь сохранить форму. Для себя. У меня дома штанги, гантели, все дела. Что касается будущего, то сначала нужно переждать пандемию, которая сейчас происходит в мире. Надо позаботиться о родных, о семье, самом себе. Когда все это закончится, то будем думать, что делать дальше".