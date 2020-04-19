Новости

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом 23:37
Российские военные доставили в Молдавию медпомощь из Китая 23:21
Земан подтвердил участие в перенесенных торжествах по случаю Победы в Москве 22:35
Рогозин: Стройку комплекса для сверхтяжелой ракеты надо начать в 2021 году 22:12
Трубоукладчик "Академик Черский" направился в Египет 22:00
Ракета-носитель на метановом двигателе получила рабочее название "Союз-СПГ" 21:50
Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве 21:36
Музыкант Мэтью Селигман умер от коронавируса 21:30
На Борисовский прудах в столице спасли людей с плота 21:11
Запуск спутников связи "Экспресс" отложен из-за брака в "Протоне" 21:01
Рогозин подтвердил, что генконструктор РКК "Энергия" заразился коронавирусом 20:48
Мурашко: Сейчас особенно актуален вопрос внедрения цифровых технологий 19:45
Сарик Андреасян экранизирует "Евгения Онегина" в стиле "Великого Гэтсби" 19:36
"Убийца" "Патриота": все проблемы подержанного Great Wall Hover 19:12
В Британии начнут фиксировать этническую принадлежность умерших от COVID-19 18:40
В Ростовской области пациент с COVID-19 сбежал из больницы 18:39
Проездной "Тройка" теперь можно заказать с доставкой на дом 18:21
Синоптики пообещали москвичам штормовой ветер на следующей неделе 18:08
Россия получит из Китая 1,6 млн защитных костюмов 17:17
На Ставрополье выкуп невесты привел к стрельбе 17:04
Невероятно, но факт. У "Буханки" была гидропневматическая подвеска 17:00
В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории 16:46
В Минпромторге не регистрируют серьезных изменений цен на продукты 16:42
От пневмонии умер композитор Александр Вустин 16:34
В Оренбургской области на карантин закрыли город Абдулино 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
20 апреля - видеоинтервью на тему: "Выплаты по больничным для работающих граждан старше 65 лет"
20 апреля - видеоинтервью на тему: "Выплаты по больничным для работающих граждан старше 65 лет"
19.04.2020 21:03
Рубрика: Спорт

"Генерал" отвоевался

Знаменитый защитник Андрей Марков завершил карьеру
Текст: Павел Зарудный
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8139)
Один из лучших защитников в новейшей истории отечественного хоккея Андрей Марков принял решение завершить игровую карьеру.
Марков был одним из самых ярких российских игроков в НХЛ. Фото: Станислав Красильников / ТАСС Марков был одним из самых ярких российских игроков в НХЛ. Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Марков был одним из самых ярких российских игроков в НХЛ. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Об этом журналистам мировых информационных агентств сообщил агент игрока Сергей Исаков.

"Андрей принял решение закончить свое славное выступление, которое начал 25 лет назад. В декабре ему исполнится 42 года. У Андрея пятеро детей. Нужно быть почаще дома", - сказал Исаков.

Фото: Jeff Vinnick/Getty Images
Овечкин и Гретцки сыграют друг против друга

По словам господина Исакова, наверняка в ближайшее время найдутся клубы, которые захотят использовать его огромный опыт у себя в работе.

Марков - воспитанник подмосковного "Химика". В этом клубе он начал профессиональную карьеру в 1995 году. Спустя три сезона перешел в московское "Динамо", с которым в 2000 году выиграл чемпионат России.

В НХЛ Марков играл за клуб "Монреаль Канадиенс" с 2000 по 2017 год. В регулярных чемпионатах он провел 990 матчей, забросил 119 шайб и сделал 453 результативные передачи. В плей-офф хоккеист принял участие в 89 встречах, забив пять голов и 27 раз ассистировав партнерам.

Игрок, который за организаторские способности при игре в большинстве и в обороне вообще получил прозвище Генерал, в составе сборной России стал чемпионом мира 2008 года. Также он является бронзовым призером мировых первенств 2005 и 2007 годов. В 2017 году Марков подписал двухлетний контракт с "Ак Барсом". Прошлый сезон хоккеист провел в "Локомотиве".

Андрей Марков: Сначала нужно переждать пандемию и позаботиться о родных, семье, самом себе

Вот как сам Марков прокомментировал свое решение:

- Я заранее знал, что это будет мой последний год в спорте. И старался выложиться на полную. Когда сезон закончился, я поговорил со своим российским агентом Сергеем Исаковым. Он у меня спросил, буду ли я продолжать. Я ответил, что нет. Что сейчас? Стараюсь сохранить форму. Для себя. У меня дома штанги, гантели, все дела. Что касается будущего, то сначала нужно переждать пандемию, которая сейчас происходит в мире. Надо позаботиться о родных, о семье, самом себе. Когда все это закончится, то будем думать, что делать дальше".

Спорт Хоккей Игроки и тренеры

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин призвал не спешить с расширением ЕАЭС
Мурашко: Все пациенты с коронавирусом в РФ получают необходимое лечение
Силуанов: На конец года мы ожидаем в ФНБ около 7 трлн рублей
Орешкин предупредил о серьезных негативных цифрах по второму кварталу
Песков рассказал о непростом решении Путина перенести Парад
Фуркад назвал Шипулина одним из главных соперников в карьере
Как в режиме самоизоляции заниматься спортом