Один из лучших защитников в новейшей истории отечественного хоккея Андрей Марков принял решение завершить игровую карьеру.

Об этом журналистам мировых информационных агентств сообщил агент игрока Сергей Исаков.

"Андрей принял решение закончить свое славное выступление, которое начал 25 лет назад. В декабре ему исполнится 42 года. У Андрея пятеро детей. Нужно быть почаще дома", - сказал Исаков.

По словам господина Исакова, наверняка в ближайшее время найдутся клубы, которые захотят использовать его огромный опыт у себя в работе.

Марков - воспитанник подмосковного "Химика". В этом клубе он начал профессиональную карьеру в 1995 году. Спустя три сезона перешел в московское "Динамо", с которым в 2000 году выиграл чемпионат России.

В НХЛ Марков играл за клуб "Монреаль Канадиенс" с 2000 по 2017 год. В регулярных чемпионатах он провел 990 матчей, забросил 119 шайб и сделал 453 результативные передачи. В плей-офф хоккеист принял участие в 89 встречах, забив пять голов и 27 раз ассистировав партнерам.

Игрок, который за организаторские способности при игре в большинстве и в обороне вообще получил прозвище Генерал, в составе сборной России стал чемпионом мира 2008 года. Также он является бронзовым призером мировых первенств 2005 и 2007 годов. В 2017 году Марков подписал двухлетний контракт с "Ак Барсом". Прошлый сезон хоккеист провел в "Локомотиве".

Андрей Марков: Сначала нужно переждать пандемию и позаботиться о родных, семье, самом себе

Вот как сам Марков прокомментировал свое решение:

- Я заранее знал, что это будет мой последний год в спорте. И старался выложиться на полную. Когда сезон закончился, я поговорил со своим российским агентом Сергеем Исаковым. Он у меня спросил, буду ли я продолжать. Я ответил, что нет. Что сейчас? Стараюсь сохранить форму. Для себя. У меня дома штанги, гантели, все дела. Что касается будущего, то сначала нужно переждать пандемию, которая сейчас происходит в мире. Надо позаботиться о родных, о семье, самом себе. Когда все это закончится, то будем думать, что делать дальше".