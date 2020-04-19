Как авиакомпании решают проблему коронавируса

Пандемия коронавируса ударила по авиакомпаниям всего мира. Пассажиропоток настолько сократился, что перевозчики были вынуждены отменить многие рейсы, а некоторые компании вообще приостановили свою деятельность. Те перелеты, что еще реализуются, осуществляются по новым правилам, введенным из-за COVID-19.

Так, Emirates Airlines начала тестировать всех пассажиров на коронавирус до того, как они попадут на борт, пишет businessinsider.com. Анализ крови проводится всего за 10 минут. Первыми подобной проверке подверглись пассажиры рейса Дубай-Тунис, который был осуществлен несколько дней назад. Эксперимент был признан успешным, и теперь подобная практика будет распространена на все рейсы.

В США авиакомпании отказались от использования мест в середине ряда, чтобы пассажиры соблюдали социальную дистанцию, а также перестали сажать людей на первые ряды, чтобы пилоты были как можно дальше от них. В итоге салон заполняется в лучшем случае на 50 процентов.

Соблюдать социальную дистанцию будут также пассажиры британской easyJet, весь парк которой в настоящее время находится на земле. В компании намерены после того, как кризис будет преодолен и полеты возобновятся, временно отказаться от использования кресел в середине ряда. "Мы сделаем это, потому что пассажирам это понравится", - отметил генеральный директор авиакомпании Йохан Лундгрен.

А вот в Ryanair считают такую меру лишней. По словам главы компании Майкла О'Лири, это просто невозможно с экономической точки зрения. "Люди прибывают в аэропорт на поездах, где никто не соблюдает социальную дистанцию", - заявил он. В связи с этим, по его мнению, лучше ввести обязательный контроль температуры и ношение масок пассажирами и всеми членами экипажа.