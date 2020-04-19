Как японцы живут во время самоизоляции

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на прошлой неделе принял решение распространить действие режима ЧС на территорию всей страны. Причиной стала пандемия коронавируса, которую местным властям пока не удается остановить.

Аналогичные меры ранее ввели в Токио и еще шести префектурах островного государства. Несмотря на это, общее число заразившихся COVID-19 продолжает поступательно расти. Количество инфицированных в стране уже превысило 10 тысяч человек. Серьезную обеспокоенность вызывает ситуация в столичном мегаполисе, где зафиксировано более 3 тысяч пациентов с положительными пробами на коронавирус. Каждые сутки к ним прибавляется более чем по сто новых человек.

Особые условия будут действовать до 6 мая, то есть до окончания так называемой "золотой недели" - периода продолжительных выходных дней в конце апреля-начале мая, когда японцы массово устремляются в путешествия по стране и за границу. Правительство исходит из того, что в предстоящие праздники гражданам крайне важно оставаться дома.

Синдзо Абэ 17 апреля на специальной пресс-конференции в очередной раз призвал японцев ограничить выходы на улицу и контакты с другими людьми. Руководитель кабинета министров указал на важность проблемы и попросил народ собрать силы в кулак. В рамках оказания поддержки населению в сложный период Абэ пообещал выделить каждой семье по 100 тысяч иен (930 долларов США). Финансовая помощь поступит в мае. Кроме того, жители японского архипелага бесплатно получат лицевые маски многоразового использования - по две штуки на семью. Местное телевидение показало сюжет, как почтальоны в токийском районе Сэтагая на красных мопедах начали развозить прозрачные герметичные конверты с масками по домам.

Меры японского правительства в сравнении с реакцией на пандемию других государств выглядят чересчур мягкими. Введение режима ЧС не предполагает блокирования городов или штрафных санкций за нарушение режима самоизоляции, лишь отчасти расширяет полномочия региональных властей. Руководители префектуральных администраций теперь могут закрывать для посетителей общественные места, в том числе учебные и развлекательные заведения, а также изымать во временное пользование участки земли и объекты недвижимости для размещения там госпиталей и медицинской инфраструктуры. В остальном объявление ЧС носит рекомендательный характер и рассчитано на дисциплинированность японцев.

Местное население в целом ответственно отреагировало на призывы властей. На улицах стало значительно меньше людей. К примеру, Токио в минувшую субботу, когда полдня лил сильный дождь, практически опустел. Спустя день стало понятно, что главным фактором, заставившим людей остаться дома, стала плохая погода, а не боязнь заразиться коронавирусом. В воскресенье вышло солнце, температура воздуха поднялась выше 20 градусов, в итоге в самом центре столичного города на небольшой лужайке неподалеку от Токийской башни можно было наблюдать картину с многочисленными компаниями японцев. Родители с детьми, молодые парочки резвились на свежем воздухе: кто-то играл в бадминтон или мяч, другие просто сидели на ковриках и наслаждались теплым выходным днем. В другом столичном районе я увидел детскую площадку. Малыши катались с горки, бегали и шумели. При этом 18 апреля на первой полосе в вечернем номере газеты "Асахи симбун" красовался снимок с похожей площадкой, оклеенной специальной лентой. Вход туда был запрещен.

И все же COVID-19 изменил жизнь Японии. Многие в стране перешли работать на удаленную форму. Школы устроили перерыв в учебном процессе до начала мая. В Токио прежде шумные и многолюдные районы превратились в тихие и спокойные улочки. В крупных отелях, где еще пару месяцев назад сновали вышколенные портье, а таксисты помогали туристам уложить чемоданы в багажники сверкающих чистотой автомобилей, теперь темно и пустынно. На закрытых дверях развешаны объявления о перерыве в работе как минимум до 6 мая.

При этом банки, продовольственные магазины, лечебные учреждения и транспорт продолжают функционировать в обычном режиме. Интересно, что парикмахерские и маникюрные салоны также не стали уходить на карантин. Несколько дней назад я заглянув в соседнюю цирюльню. На стойке пояснили, что сворачиваться не собираются. С досадой в голосе уточнили, что с записью проблем не будет, так как количество клиентов сократилось в два раза.

Местные рестораны и кафе по-разному отреагировали на введение режима ЧС в японских городах. Некоторые общепиты, в первую очередь расположенные в бизнес-центах, закрылись. Часть сократила рабочие часы. При этом большинство ресторанчиков по-прежнему обслуживает клиентов, в основном клерков, в обеденное время и постепенно начинает переориентироваться на приготовление блюд на вынос.

Сложнее найти место для посиделок вечером. В Токио бары выставляют таблички с надписью "закрыто" ровно в 20:00. С заказом на алкогольные напитки нужно определиться и вовсе до 19:00. В одной пиццерии мне все же, подмигнув, объяснили, что готовы обслуживать посетителей до 22:00, но заказы принимают строго до 21:00.

На фоне такой ситуации японцы все чаще устраивают пирушки в Сети. На помощь приходят Skype, Zoom и другие приложения. В магазинах появились сеты, предназначенные для выпивки в домашних условиях. Популярностью пользуются и традиционные японские боксы с едой "о-бэнто". Обычно туда кладут порцию риса, несколько кусочков мяса или рыбы, а также овощи.

Люди постепенно устают от новых условий существования. Японцы не привыкли работать дома. Среднестатистический глава японского семейства целыми днями пропадает в офисе до позднего вечера, после чего отправляется пропустить рюмку сакэ с коллегами. Такой мужчина в будни не видит своих домочадцев. Теперь же во время самоизоляции семьи оказались запертыми в квартирах. Муж, жена и дети вынуждены подолгу находиться лицом к лицу на ограниченном пространстве. С учетом небольших площадей японских домов некоторые испытывают серьезный стресс.

Наиболее изобретательные японцы вышли из положения забавным способом. Люди устанавливают туристические палатки на балконах или прямо в жилых комнатах. Идея особенно пришлась по душе детям. Ребята забираются в импровизированные укрытия со всем своим скарбом: игрушками, сладостями и одеялами. Они могут сидеть там часами. В местных магазинах с удивлением обнаружили, что продажи палаток в последнее время выросли сразу в несколько раз. Есть и отдельные виды тентов кубической формы для офисных работников. Там можно уединиться в тишине с небольшим столом, креслом и ноутбуком.