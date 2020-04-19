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Рубрика: Экономика

QR-кодовые слова

Телефонные мошенники пытаются нажиться на цифровых пропусках
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск № 85(8139)
Крупнейшие российские банки рассказали о появлении телефонных мошенников, которые под видом социальных работников звонят клиентам, особенно пожилым, с предложением "помочь" оформить цифровой пропуск для передвижения по Москве и Московской области. Их настоящая цель - выманить персональные данные для кражи денег с банковского счета.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Первые случаи такого мошенничества зафиксировали в отношении своих клиентов на прошлой неделе Сбербанк и ВТБ, сообщили их представители.

Сбербанк проводит с клиентами разъяснительную работу и напоминает основные правила личной кибербезопасности: в частности, не сообщать посторонним людям свои персональные данные и данные о своих счетах, отметили в пресс-службе. Сбербанк обращает внимание клиентов на то, что мошенники используют разные схемы на основе методов социальной инженерии, но их цель остается неизменной - украсть деньги.

Фото: Reuters
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Ни один из российских банков не имеет отношения к оформлению QR-кодов или каких-либо специальных пропусков для передвижения по Москве и другим городам России в период пандемии нового коронавируса, подчеркивают в ВТБ. Подобные мероприятия проводятся исключительно органами власти российских регионов. Все попытки навязать клиентам такую услугу со стороны третьих лиц являются мошенничеством, подчеркивают в банке.

Такой вид мошенничества - один из подвидов социальной инженерии. Она заметно распространилась в 2019 году - телефонные мошенники звонят клиентам банков, представляясь сотрудниками кредитных организаций и пытаясь выманить данные карт. Ранее в Сбербанке рассказывали и о других видах мошенничества, связанных с коронавирусом. Так, мошенники по видом соцвыплат и матпомощи из-за эпидемии пытались получить данные о картах граждан.

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