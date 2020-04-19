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19.04.2020 22:29
Рубрика: Экономика

Что светит в изоляции

Как удешевить электричество на удаленных территориях
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8139)
Электростанции на изолированных и труднодоступных территориях России морально и физически устарели, а дизель, на котором в большинстве случаев там вырабатывается электроэнергия, подорожал. Без модернизации станций и снижения завоза топлива стоимость электроэнергии продолжит расти, как и нагрузка на бюджеты и промышленность, которые сдерживают рост тарифов для населения. Модернизация же может снизить удельный расход топлива примерно на треть.

Об этом говорится в докладе Аналитического центра (АЦ) при правительстве РФ об объектах генерации на изолированных и труднодоступных территориях. АЦ подготовил его в рамках правительственного плана по модернизации неэффективной генерации и уже направил в кабмин.

Изолированные территории есть в 23 регионах с населением более 700 тысяч человек. По установленной мощности в лидерах Якутия, следом идут Камчатка, Красноярский край и Ямало-Ненецкий АО. Удельные расходы на выработку электроэнергии достигают 42,7 рубля за киловатт-час в Якутии (самые низкие расходы - 13,7 рубля - в Сахалинской области). В 2018 году субсидии на компенсацию выпадающих доходов на изолированных территориях составили 20 млрд рублей. Эти средства нужны для сдерживания тарифов для населения. Например, в Якутии субсидия составляла 30 рублей за киловатт-час.

Изолированные энергосистемы много платят за доставку топлива. Чем его меньше, тем дешевле выработка электроэнергии

В основном электростанции на изолированных территориях работают на дизеле, расход которого высокий, это же основная причина высокой себестоимости производства электроэнергии. На расход влияет и состояние генерирующего оборудования, срок его эксплуатации. По итогам опроса регионов АЦ выяснил, что некоторые установки работают с 1980-90-х годов и ранее. У регионов уходит от 30% до 80% расходов на выработку электроэнергии именно на топливо, а его высокая стоимость связана с удаленностью от крупных центров производства и хранения топлива. Дорогая доставка повышает и потребность в субсидиях.

Фото: iStock
Сибиряк соорудил солнечную электростанцию и изолировался на Байкале

Модернизация установок, по расчетам АЦ, снизит удельный расход топлива на 30%. Суммарный размер экономии на топливе за 10 лет может составить около 16 млрд рублей, максимум - в Якутии (около 5,9 млрд рублей). Наиболее эффективный вариант модернизации дизельных электростанций - частичный или полный перевод энергообъекта на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и малую атомную, считают в АЦ, но еще нужно найти удачное место с точки зрения климата, а также опытных инвесторов. Кроме того, в зависимости от типа установки есть нюансы, в основном связанные с тем, требуется ли их работа в гибридном режиме (например, дизель плюс солнце) и насколько крупную территорию они будут снабжать. В 2018 году 8 регионов уже опробовали генерацию на ВИЭ.

"По нашей оценке, применение современных технических решений, позволяющих сократить завоз топлива и улучшить технико-экономические показатели работы электрических станций, позволит обеспечить общий объем экономии до 10 млрд рублей", - говорил министр энергетики РФ Александр Новак в марте этого года. Среди способов привлечь инвесторов он называл концессии, долгосрочные тарифы и энергосервисные контракты. Свою лепту в развитие энергетики в изоляции должен внести закон о микрогенерации, но он касается только частных новых установок.

Экономика Отрасли Энергетика

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