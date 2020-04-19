Городские музеи по всей Германии - от Берлина и Гамбурга до Кельна и Мюнхена - обратились к жителям с неожиданной просьбой: присылать им все примечательные свидетельства эпохи, связанные с коронавирусом. Как пишет портал Deutsche Welle, музейщики решили "заархивировать эпидемию, чтобы оставить о ней память для будущих поколений".

Первым артефактом, официально включенным в "коронную" коллекцию Кельнского музея, стала инструкция "Об обращении с новым вирусом", выпущенная городским советом. Кроме того, мэр лично обещал передать в архив свою медицинскую маску, в которой он впервые пришел на заседание. В музее рады не только вещественным экспонатам, но и фотографиям интересных примет времени. Сотрудники убеждены: то, что кажется нам сейчас рутиной, хотя и не вполне обычной, будет представлять для потомков несомненный исторический интерес - как для современных исследователей канувшие в лету эпидемии чумы. Кстати, в музейном собрании хранится картина 17 века, запечатлевшая больных солдат перед Кельнским собором, однако никаких предметов быта, как-то связанных с теми событиями, до нас не дошло, отмечает научный сотрудник Рита Вагнер.

Тем временем в соседней Австрии городской Музей Вены открыл на своем сайте целый раздел под названием "Проект коронавирусной выставки" - пока виртуальной. С 25 марта уже 1300 австрийцев откликнулись на призыв, присылая свои снимки "дивного нового мира", перевернувшегося с ног на голову из-за эпидемии. Чего на них только нет: вокзальное табло о прибытии поезда с требованием для пассажиров надеть маски, городские памятники, которые местные затейники снабдили респираторами в постмодернистском духе, детские рисунки, изображающие "битву коронавируса с полицией", подарочные наборы из книг, дисков и туалетной бумаги, набирающие популярность "заборы помощи", на которых добровольцы подвешивают пакеты с едой и одеждой для бездомных. Фотолетопись запечатлела пустые театральные залы, репетицию церковного хора по скайпу, "балконные" вечеринки в итальянском стиле, уличную скамейку необычной конструкции с двумя сиденьями в метре друг от друга и надписью "социальное дистанцирование". Фаворитом подписчиков стала лисица, забредшая на опустевшую детскую площадку возле обычного дома.

Ну а сам директор музея Матти Бунцль больше всего в восторге от фотографии самодельной игрушки, связанной в виде... коронавируса с "рожками". По мнению господина Бунцля, это не просто забавная поделка, но свидетельство настоящего антропологического сдвига. В прежние времена жители Европы изображали болезни, включая ту же чуму, метафорически - "в виде, как правило, демонизированных образов". "О биологической структуре вирусов люди, конечно, представления не имели. Современные знания повлияли на восприятие эпидемий, и это принципиально новое явление", - признает директор.

Наконец, музей собрал целую кладезь объявлений - от серьезных, например, о готовности бесплатно шить маски для пожилых соседей и приносить им продукты, до меланхолических и комичных. Очевидец снял пустые полки супермаркета в разделе домашних товаров с беспомощной надписью: "Не больше упаковки туалетной бумаги в одни руки". Даже в культурной столице Европы, какой считается Вена, местами пришлось развесить знаки "плеваться запрещено". Некие бунтари требуют "вернуть Народный парк народу" - воззвание повесили прямо на ворота закрытого дворца Шенбрунн. Конечно, культурный код из венцев не вытравить: на углу переулков Бурггассе и Шоттенфельдгассе в историческом центре кто-то вывесил транспарант со словами из знаменитой австрийской народной песенки: "Ах, мой милый Августин! Все пропало!" Кстати, она была написана как раз в разгар чумы, бушевавшей в Вене в 1678-1679 годы. Впрочем, из другого окошка красуется оптимистичная растяжка "Все будет хорошо" - перевод с "карантинного итальянского". Карантин породил и культуру приватных объявлений. Одна жительница Вены, работающая удаленно, поделилась инструкцией для домочадцев на двери своей комнаты: "С девяти до одиннадцати у мамы конференция. Не входить!" Ну, а на решетке, перегораживающей теперь главный вход в Собор Святого Штефана, прохожих приветствует духоподъемная и обнадеживающая надпись: "К сожалению, войти невозможно. Молитесь внутри себя!"