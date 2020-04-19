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19.04.2020 20:13
Рубрика: Экономика

ЦБ не пойдет в разброс

Набиуллина рассказала о раздаче "денег с вертолета"
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8139)
Идея раздачи денег гражданам не актуальна для России как мера борьбы с экономическими проблемами из-за коронавируса, считают в Банке России. По мнению ЦБ, выплаты из бюджета действительно нуждающимся будут гораздо эффективнее. ЦБ обозначил свою позицию и по коллективному неврозу вкладчиков - возможности моратория на снятие денег с депозитов.

Вместе с программами поддержки различным отраслям экономики регуляторы развитых стран предприняли и иные шаги. Они в основном выражались в запуске программ "количественного смягчения" - скупки центробанками различных ценных бумаг для насыщения застоявшихся рынков деньгами и повышения экономической активности. Такую практику обычно применяют страны, у которых ключевые ставки около 0% или в отрицательной зоне, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. "И им нужно принимать меры для того, чтобы повышать инфляцию, возвращать инфляцию к цели в странах, где очень низкая инфляция", - добавила она. В России такой ситуации нет: годовая инфляция к середине апреля составляла 2,9%, ключевая ставка - 6%.

Фото: iStock
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В текущих условиях соцподдержка (рост пособий по безработице, адресные выплаты семьям с детьми) - одна из ключевых мер для помощи, сказала глава ЦБ. "Что касается Центробанка, иногда обсуждают и путают прямые выплаты с так называемыми вертолетными деньгами", - сказала Набиуллина. "Вертолетные деньги" (термин нобелевского лауреата Милтона Фридмана, аналогия с разбрасыванием листовок с воздуха) стали одной из мер ФРС США для борьбы с последствиями эпидемии. Планируется выдача чеков на 1200 долларов людям с годовым доходом до 75 тысяч долларов, при этом семьи с детьми получат выплаты по 500 долларов на каждого ребенка. Предполагается, что выплаты "напечатанными" для этого деньгами разгонят инфляцию и стимулируют экономическую активность. Схожие меры обсуждаются в Японии и Австралии.

"Но "вертолетные деньги" как способ проведения денежно-кредитной политики и нестандартный способ, когда исчерпаны даже возможности таргетированного "количественного смягчения", когда центробанки покупают разного рода облигации, не только государственные, но уже и "мусорного" рейтинга - эта тема обсуждается, но для нас как инструмент проведения денежно-кредитной политики - он, конечно, совершенно не актуален", - сказала Набиуллина.

Выдача людям чеков от центробанков повышает инфляцию и экономическую активность

Многие вкладчики явно опасаются принудительного сохранения ликвидности в экономике, например, моратория на снятие денег со вкладов. По словам Набиуллиной, это невозможно. "Ни Гражданский кодекс, ни банковское законодательство не позволяют вводить такие ограничения", - подчеркнула она. Кроме того, в подобном шаге в принципе нет необходимости, поскольку банковская система обладает достаточной ликвидностью, отметила глава ЦБ. "У нас сейчас структурный профицит ликвидности банковской системы около 2,5 трлн рублей. У банков есть еще и около 7 трлн рыночного обеспечения, и под это они всегда могут привлечь деньги на рынке или у Банка России", - сообщила Набиуллина.

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