Какой урок преподал коронавирус британским школам

Вот уже скоро месяц как вокруг моего дома воцарилась тишина. Гул ребячьих голосов, перекрывавший шум загруженной транспортом лондонской улицы, в одночасье стих. Это случилось в тот самый мартовский день, когда были приняты жесткие меры карантина, среди которых значилось и закрытие на период эпидемии всех учебных заведений страны.

Три школы, окружавшие наш комплекс жилых домов со всех сторон, вмиг утихли. С этого времени началась беспрецедентная ситуация повсеместного закрытия тысяч учебных заведений Великобритании, отправившей по домам своих школьников. В одной лишь Англии остались дома восемь миллионов учащихся. Аналогичное решение о прекращении занятий в школах приняли Шотландия и Уэльс. Исключение сделали лишь для детей, чьи родители работают в госпиталях Национальной системы здравоохранения (NHS), на производствах особой важности, а также для "уязвимых" детей.

Таким образом закрытыми в одночасье оказались 25 тысяч школ Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии. Та же участь постигла и элитарные высшие учебные заведения Соединенного Королевства. Непосредственно от премьера вышло распоряжение закрыть прославленный Итон, в котором в свое время постигал науки и сам Борис Джонсон. Еще один колледж для элиты - Мальборо - был полностью переведен на обучение в режиме on-line.

Надо отметить, что решение о закрытии на период эпидемии Британия приняла позже всех стран Европы. Подтолкнуло ее к такому шагу и иное: учащиеся и учителя начали было самовольно оставаться по домам. В итоге правительство согласилось на то, чтобы по домам сидели все школьники. Больше того, отменены все экзамены, которые должны были бы в обычных обстоятельствах сдаваться летом. По продиктованному коронавирусом сценарию выпускные оценки будут выставлены в этом году без традиционных финальных экзаменов. Выводиться оценки будут учителями школ исходя из усредненного показателя знаний учащегося за период сокращенного эпидемией учебного года. При этом те учащиеся, кто не согласится со своими "подсчитанными" учителями оценками, получат возможность сдать настоящие экзамены - но лишь после того как снова откроются школы и колледжи страны.

"Подсчитанные оценки" будут тем не мене, считаться официальными, с тем же статусом, что и у оценок периода "нормальных" прежних лет. Они будут признаны всеми образовательными заведениями страны - и колледжами, и университетами. Представители высших учебных заведений Соединенного Королевства заявили, что они сделают все возможное, дабы поддержать будущих студентов, которым выпало заканчивать школу в столь тяжелых нештатных условиях.

Ситуация со школами страны складывается настолько же неординарно, насколько неординарной стала и сама жизнь под гнетом катастрофической эпидемии. В ряде учебных заведений ставка делается на дистанционное обучение школьников. Эксперты утверждают, что дистанционное обучение очень эффективно работает и для высшего образования, и для школьного.

Именно эти методы могут получить самое широкое применение в период эпидемии коронавируса. Самое время перейти на дистанционные видеоуроки, как живые, так и предварительно записанные преподавателем. Спрос будет и на онлайн-библиотеки контента, и на "облачные" платформы, которые позволяют удаленно загружать учебную программу в режиме реального времени. Эта технология позволяет учащимся оставаться вовлеченными в виртуальный урок, находясь вне традиционной комнаты школьного класса.

К сожалению, дистанционные видеоуроки доступны не всем школьникам. Миллионы малообеспеченных семей не могут позволить себе роскошь приобрести компьютер. Директор одной из здешних школ поручила преподавателю в период закрытия вести все запланированные уроки посредством видеоуроков. Этот преподаватель адресовал вопрос вышестоящим инстанциям и получил следующий ответ: "Вы не можете продолжать активное преподавание, поскольку ваши ученики делят семейный компьютер с остальными членами семьи или потому что у них в доме вовсе нет компьютера".

Надо признать, что это был очень деликатный ответ. Более прямой мог бы содержать куда более горькую правду о том, что в беднейших семьях учащихся может не быть не только компьютера, но нередко и еды на столе. И что делать с этой "эпидемией", пока тоже неясно.