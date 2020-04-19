Пауза из-за эпидемии коронавируса в европейском футболе может продлиться до конца лета этого года. По крайней мере, накануне осведомленный источник итальянского канала Sky Sport сообщил, что УЕФА рассматривает вариант с возобновлением Лиги чемпионов 7 августа.

На сегодняшний день рассматривается вариант, при котором с 7 по 31 августа игры еврокубка будут проводиться каждые три дня, а финал пройдет 29 августа. Идея состоит в том, чтобы доиграть кубковые турниры после того, как будут завершены национальные чемпионаты. Таким образом, матчи 1/8 финала "Ювентус" - "Лион" и "Барселона" - "Наполи" могут пройти 7-8 августа. После них четвертьфинальные и полуфинальные встречи могут проводиться каждые три дня и затем одноматчевый финал.

Полуфиналы при таком варианте возобновления Лиги чемпионов будут сыграны 18-19 и 21-22 августа, финал пройдет в Стамбуле 29 августа.

В начале этой недели УЕФА проведет ряд совещаний для обсуждения вариантов завершения сезона и выступит с официальным заявлением.

Тем временем, как сообщило агентство ТАСС, Оргкомитет российской части Евро-2020 не получал от УЕФА информации об отказе других городов от проведения турнира.

"УЕФА результаты декларации о намерении продолжать организацию турнира в 2021 году не раскрывает, обещали рассказать после 30 апреля. Связывались ли с российским оргкомитетом по поводу того, что кто-то из городов может сняться? Пока нет", - сказал генеральный директор российского оргкомитета Алексей Сорокин.

Ранее сообщалось, что число городов, которые примут матчи Евро-2020, перенесенного на 2021 год, может быть сокращено из-за пандемии коронавируса.