Прогноз: к 2120 году вымрет 20 процентов крупных обитателей океанов

К 2120 году на нашей планете может вымереть каждое пятое крупное морское животное. К такому выводу пришли ученые, изучающие влияние человека и климата на мегафауну морей и океанов.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances. Главная причина - в климатических изменениях, которым больше всего подвержена морская мегафауна, из-за чего многие ее виды могут быть потеряны навсегда.

К морской мегафауне относятся крупные морские обитатели, масса тела которых превышает 45 килограмм, в том это числе акулы, киты, черпахи, белые медведи и императорские пингвины. Все они играют основную роль в экосистеме морей и океанов.

Всего известно 334 вида морской мегафауны. Если нынешние тенденции сохранятся, в ближайшие сто лет будут потеряны в среднем 18 процентов видов. Это означает, что исчезнет 11 процентов так называемого нишевого пространства, это степень экологических функций, выполняемых видами в сообществе. А если вымрут все исчезающие сегодня виды, можно потерять 40 процентов морской мегафауны.

Анализ показал, что больше других могут пострадать акулы, при таком сценарии другие виды не смогут заполнить нишевое пространство. Но ученые признают, что еще есть надежда все исправить. Так как пока исчезли лишь несколько видов морской мегафауны, еще можно сохранить другие, находящиеся под угрозой вымирания, и в целом сбалансировать экосистему.