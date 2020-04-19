МЧС рекомендует после покупки замачивать в воде овощи и зелень

МЧС регулярно обновляет информацию, связанную с коронавирусной инфекцией. Свои советы по правильному порядку обращения с покупками представили эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Первый и главный совет. После того, как принесли сумку с продуктами домой, не надо бросаться их разбирать. Первым делом надо вымыть руки и лишь потом приступать к выниманию продуктов.

Кроме того, специалисты рекомендуют проводить чистку и регулярную дезинфекцию столов, дверных ручек, стульев и гаджетов, используя бытовые моющие средства, которые также удаляют вирусы.

Из наиболее, так сказать, необычных рекомендаций можно выделить совет, как мыть зелень. По мнению МЧС, овощи и зелень надо замачивать на 10-15 минут.

"Овощи и фрукты надо тщательно помыть. Зелень, помидоры и огурцы можно замочить на 10-15 минут в воде, а затем хорошо промыть под проточной водой", - говорится в рекомендациях.

Также специалисты МЧС считают, что продукты в пластиковой, металлической или стеклянной упаковке надо вымыть с мылом.