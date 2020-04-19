Мурашко: Сейчас особенно актуален вопрос внедрения цифровых технологий

В условиях эпидемии особенно важно использование цифровых технологий в медицине, - сообщил сегодня глава минздрава России Михаил Мурашко, выступая на совещании министров здравоохранения стран-членов "большой двадцатки" G20.

"Мы постоянно изучаем опыт других стран в противостоянии COVID-19. Многое применяем в своей практике, - сказал Михаил Мурашко. - В России создан дистанционный консультативный центр для оказания помощи тяжелым больным в любое время и в любом регионе".

По мнению министра, сейчас особенно актуален вопрос внедрения и использования цифровых технологий. Помимо дистанционного консультирования речь идет об отслеживании результатов лечения.

"Это также помощь в постановке диагноза с использованием компьютерной томографии и других методов. Мы видим высокое значение телемедицины. Необходимо продолжить работу ВОЗ по разработке справочников для структурирования цифровых систем в условиях глобального использования", -заключил министр.