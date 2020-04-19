Мусор требует особых мер безопасности

Пандемия коронавируса создает совершенно новые проблемы и в сферах, которые, казалось бы, далеки от медицины. Так, по данным Роспотребнадзора, вирус некоторое время может сохранять свою опасность и вне организма человека, в том числе на пластике и металле он живет до 72 часов. Это создает дополнительную нагрузку на компании, специализирующиеся на вывозе и переработке твердых бытовых отходов.

Они сообщают, что приняли меры по защите жителей и своих сотрудников во время пандемии коронавируса. Часть отходов в мусорные контейнеры, так или иначе, поступает от людей, инфицированных COVID-19, в том числе тех, у кого заболевание протекает бессимптомно.

Операторы по вывозу твердых бытовых отходов ввели новый усиленный график санитарной обработки контейнеров и бункеров. Как сообщают в компаниях, емкости, в которые жители складируют отходы, моются и обрабатываются прямо в приемном бункере мусоровозов под высоким давлением. Разумеется, мусор перед этим из них выгружается и сразу спрессовывается. Контейнер промывается дезинфицирующим раствором в среднем 50 секунд, но жидкость после этого не попадает в окружающую среду, скапливаясь в специальном резервуаре. Рабочие, занятые в этом процессе, прошли инструктаж и полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Усиленный санитарный режим будет сохраняться до конца апреля.

- Весь наш персонал ответственно соблюдает правила профилактики: водителей, грузчиков, работников сортировочных предприятий допускают на смену только в защитной спецодежде, перчатках, масках или респираторах, они обеспечены дезинфицирующими и моющими средствами, - рассказывает заместитель генерального директора одной из компаний-операторов Елена Вишнякова. - В начале и конце рабочего дня каждый из сотрудников проходит обязательную первичную диагностику и температурный контроль. Все мусоровозы ежедневно тщательно моют: не только снаружи, но и кабину водителя, и приемную камеру, куда загружаются отходы. Обрабатываются баки и бункеры - их моют по графику и тоже дезинфицируют.

По данным компании, в Москве произошло перераспределение потока отходов. Во время режима самоизоляции по сравнению с началом марта их количество в жилом секторе выросло примерно на 15 процентов. Зато в коммерческой сфере налицо снижение - из-за перехода многих компаний на удаленную работу и закрытия магазинов и предприятий общепита.

Сейчас отходы у большинства москвичей образуются именно дома и аккумулируются на контейнерных площадках. Дополнительной нагрузкой оказались отходы от услуг доставки продуктов и готовой еды. А еще заметно выросло число выброшенных вещей - многие во время самоизоляции решили навести дома порядок.

С 1 января 2020 Москва перешла на раздельный сбор отходов: для пластика, стекла, бумаги и металла предусмотрены отдельные контейнеры синего цвета. Введение режима самоизоляции не остановило эту работу: специалисты считают, что не следует отказываться от переработки вторсырья и разгрузки полигонов. Впрочем, поездки в пункты приема вторсырья стоит отложить.

- Существуют и специальные пункты сбора отходов - около гипермаркетов Ikea или у в центре дизайна ARTPLAY, куда москвичи специально привозят уже отсортированные отходы, - рассказывает управляющий группы компаний, специализирующейся на переработке отходов, Константин Рзаев. - Конечно, жаль их выкидывать просто так, но в большинстве дворов уже есть контейнеры для раздельного сбора. Если же их нет, то сегодня лучше отправить их в общий контейнер, нежели ехать с мешком в другой район Москвы. Сотрудники сортировочных цехов работают не голыми руками, а в прорезиненных перчатках. Вероятность того, что опасные вирусы могут попасть на эту перчатку, наверное, теоретически существует, но она крайне низка. Если даже это произойдет, работник не станет трогать перчаткой лицо - этого делать нельзя в любом случае, даже без учета пандемии.

Каждая отсортированная банка "ждет" один-три дня, пока материал накопится в достаточном объеме, рассказывает Константин Рзаев. Затем вторсырье прессуется и отправляется на переработку. Длительность этого цикла - от четырех до десяти дней от момента выброса мусора до поступления его к переработчикам. Даже если вирус способен некоторое время жить на поверхности отходов, то при доставке материала на завод он уже не представляет опасности.

- Даже если допустить ничтожную вероятность, что какой-то вирус доживет до этапа переработки, то работа на заводе в любом случае механизирована, а люди используют средства защиты, - отмечает Константин Рзаев. - Мы считаем, что сортировку отходов нужно продолжать, тем более что работа по вывозу усложнилась, количество отходов в жилом секторе выросло, а раздельный сбор - это возможность для оператора получить уже отобранные отходы, тем самым ускорив процессы сортировки, а затем продать эти отходы нам и уменьшить нагрузку на полигоны.

Роспотребнадзор рекомендует

Всем, кто находится на карантине, бытовой мусор нужно упаковывать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрывать и выставлять их за пределы квартиры. Вынести их в контейнеры можно попросить друзей, знакомых или волонтеров.

Для тех, кто соблюдает режим самоизоляции, чтобы минимизировать риски, рекомендуется собирать в отдельный пакет защитные средства - одноразовые маски, использованные перчатки, а также любые другие материалы, контактировавшие со слизистыми. Пакет следует плотно завязать и оставить на балконе или в подсобном помещении на трое суток, а после этого отправить в контейнер для смешанных отходов.