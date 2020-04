Музыкант Мэтью Селигман умер от коронавируса

Знаменитый бас-гитарист из 80-х Мэтью Селигман, который стоял у истоков британской "новой волны", а в 1985 году поддерживал Дэвида Боуи на Уэмбли во время его сета на фестивале Live Aid скончался в лондонской больнице Святого Георгия в Лондоне. Басисту был поставлен диагноз COVID-19.

Об этом написал в Facebook его давний друг - легендарный английский певец и гитарист Томас Долби, сообщивший, что Селигман перенес "катастрофический геморрагический инсульт", от которого не ожидал выздоровления. Так и случилось: врачи не смогли спасти 64-летнего артиста...

Мэтью Селигман был участником культовой new wave группы Thompson Twins в начале ее карьеры, с ним был записан дебютный альбом группы 1982 года и самый большой хит за всю ее историю - In The Name of Love. Играл не только на басу, но участвовал и в аранжировках, в усовершенствовании синтезаторных партий.

Но вскоре был вынужден из группы уйти: ради большей живописности солист Том Бэйли надумал превратить ее в трио, которое сразу бы узнавалось по внешнему виду.

Да - он сам, девушка блондинка и темнокожий парень с дредами - втроем смотрелись, конечно, очень эффектно, контрастно и гламурно... Ну, а хороший музыкант Мэтью в эту концепцию уже просто не вписывался. И ушел.

Но басист, решивший освоить этот инструмент, потому что любил, как на нем играют Пол Маккартни и Энди Фрезер из The Free, конечно, не пропал. Он играл в The Camera Club, The Dolphin Brothers, с Дэвидом Боуи, Моррисси, Томасом Долби, Local Heroes, Stereo MC's, The Waterboys, Transvision Vamp, Nan Vernon, Kimberley Rew...

Записывался и выступал в турах Тори Эймос и Шинед О'Коннор. Снова вернулся к Дэвиду Боуи - появился с бас-гитарой в его саундтреке "Лабиринт", а потом в его же проекте Tin Machine.

В 2002-м Мэтью играл уже с Крисом Беллом и Джонатаном Кляйном, затем опять вернулся к Томасу Долби. Гастролировал с Петером Мерфи.

А с 2005 по 2012 годы переезжал в Японию, где играл с тамошними музыкантами, преимущественно эмбиент. Выступил на Blue Note фестиале в Токио в феврале 2012 года, затем на Latitude Festival в Суффолке... В общем, никогда не скучал. А когда музыка Мэтью Селигману наскучила, он стал работать адвокатом по правам человека в Лондоне...

Что и говорить: выдающаяся карьера, достойная приключенческой книги!

Вот только жаль, что собственный альбом Мэтью выпустил всего один, да и тот, дуэтный - Sendai, записанный с японским/гонконгским музыкантом Яном Линтоном для фонда помощи пострадавшим от землетрясения в Тохоку в марте 2011 года. Он был издан компанией Entropy Records в 2012 году.