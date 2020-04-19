На Бориса Джонсона обрушились с критикой из-за пандемии Covid-19

Нечто неординарное случилось в воскресенье в Соединенном Королевстве. На премьер-министра страны, все еще восстанавливающегося от коронавируса в загородной правительственной резиденции в Чекерс, обрушилась лавина обвинений в провале стратегии и тактики в борьбе с эпидемией.

Еще вчера Джонсону отправлялись сердечные пожелания скорейшего восстановления после тяжелого заражения Соvid-19, но что-то, судя по взрывной реакции в политических кругах страны, заставило сменить милость на гнев.

Британский еженедельник "Sunday Times" предъявил Джонсону целый список его провалов. Премьер-министр не внял предупреждению Китаем Всемирной организации здравоохранения о беспрецедентной вспышке заболеваний воспалением легких. Джонсон в это время загорал под солнцем на частном острове на Карибах, празднуя там китайский Новый год. Первое заседание по коронавирусу состоялось лишь в середине января - ученые уже тогда убеждали политиков, что угроза вируса выглядит более чем серьезной. Они настоятельно подчеркнули, что страну придется закрывать на карантин. Однако Британию не закрыли: министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заверил, что риск для британских граждан очень мал.

Борис Джонсон, как выясняется сегодня, пропустил пять заседаний COBRA, на которой советники высшего ранга обсуждают критические ситуации в стране. Эти заседания собирались еще на ранней стадии эпидемии, когда можно было предупредить ее тотальный размах. Помощникам Джонсона было предписано подавать ему информацию в сокращенном виде, если они хотят, чтобы это было прочтено.

Как не без доли сарказма отметила "Sunday Times", глава правительства в последнее время был больше озабочен личными делами - в частности, оформлением развода с бывшей супругой и обручением с невестой Керри Саймонд, ждущей ребенка.

Впрочем, вопросы подготовки к возможным эпидемиям в последние годы были вычеркнуты из расписаний высоких чиновников еще и из-за кризиса в Национальной Службе Здравоохранения Соединенного Королевства. Эта система явно не выдерживала, как не выдерживает и по сей день, нагрузок в силу недостатка персонала и явной нехватке финансов. Дефицит средств стал для Британии хроническим с тех самых пор, когда с подачи пришедшей к власти Консервативной партии страну перевели на режим строжайшей экономии всего и вся.

Ссылаясь на откровения старшего советника канцелярии премьер-министра, чье имя изданием не приводится, "Sunday Times" отметила, что на ранней стадии эпидемии коронавируса Джонсон "не председательствовал ни на одном из заседаний, любил уезжать за город на отдых и не работал по выходным дням ".

В комментариях к вышеприведенному в Британии было выплеснуто немало наболевшего по части разруливания Джонсоном одного из самых драматических кризисов, с которыми когда-либо сталкивалась Великобритания. В своем Твиттере депутат парламента от Лейбористской партии Шарлотт Николс написала: "...Некоторые абсолютно потрясающие откровения в "Sunday Times" о том, как правительство бездарно управляло пандемией... Я могу лишь плакать".