На самоизоляции идем в кино

Время самоизоляции позволяет пересмотреть свои любимые фильмы и те новые киноленты, которые не удавалось увидеть из-за нехватки времени. Обратите внимание на официальные YouTube-каналы российских кинокомпаний.

Например, число просмотров золотого фонда Мосфильма с введением режима самоизоляции выросло вдвое, сообщают в киноконцерне. Также удвоилось количество подписчиков канала и утроилось количество лайков. Активность пользователей сейчас сопоставима с активностью во время новогодних праздников.

Сотрудники Мосфильма сравнили посещаемость канала в период с 23 марта по 5 апреля в 2019 году и в период с 23 марта по 4 апреля в 2020 году. В прошлом году за это время канал набрал 11 миллионов просмотров, в этом году - 21,3 миллиона. Выросла и средняя длительность просмотра. Основные зрители на канале Мосфильма - это люди в возрасте от 25 до 55 лет из России, Украина, Казахстана, Беларуси, США. Среди посетителей больше мужчин - 66 процентов.

Чаще всего из кинопродукции Мосфильма на самоизоляции смотрят "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика" - за рассматриваемые две недели фильм набрал 659 143 просмотров. На втором месте еще одно творение режиссера Леонида Гайдая - "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (531 570 просмотров). Далее следуют "Любовь и голуби" (488 819 просмотров), "Самогонщики" (477 734 просмотра), "Девчата" (439 263 просмотра), "Бриллиантовая рука" (389 875 просмотров), "Иван Васильевич меняет профессию" (385 449 просмотров), "Джентльмены удачи" (369 746 просмотров), "Москва слезам не верит" (366 323 просмотра), "Служебный роман" (351 374 просмотра), "Дорога на Берлин" (276 737 просмотров), "В зоне особого внимания" (269 093 просмотра), "Освобождение" (255 285 просмотров), "Белое солнце пустыни" (251 644 просмотра).

"Союзмультфильм" запустил сразу несколько онлайн-проектов. Так, на Vimeo проходит фестиваль "Союзмульткарантин" - марафон авторского короткометражного кино, в программе которого запланированы премьерные показы работ победителей российских и международных фестивалей. Вместе с Минздравом России и НМИЦ Здоровья детей киностудия выпустила серию видеороликов, где о правилах поведения по время пандемии рассказывают герои советских мультфильмов. А самыми популярными мультфильмами во время самоизоляции стали сериалы "Простоквашино" и "Оранжевая корова": как сообщает пресс-служба киностудии, только в первые две недели самоизоляции первый набрал пять миллионов просмотров, второй - два миллиона.

А киностудия "Ленфильм" на своем официальном YouTube-канале начала онлайн-показы своих лучших фильмов - с дополнительными материалами о создании кинокартин и об их авторах. Показы начались 13 апреля. Уже были представлены такие фильмы, как "Свадьба в Малиновке", "Мистер Икс", "Укротительница тигров". Так что выбрать фильм по душе сейчас возможностей больше чем достаточно.