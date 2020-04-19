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19.04.2020 15:42
Рубрика: В мире

Новорожденные в Ирландии получат свидетельство о рождении онлайн

Текст: Алексей Чуриков

В Ирландии в свете приостановки предоставления государственных услуг из-за эпидемии коронавируса разрешили проводить онлайн-регистрацию новорожденных.

Фото: PIO via AP
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Власти были вынуждены пойти на этот шаг, когда выяснилось, что с начала введения карантинных ограничений более 4000 тысяч младенцев не прошли необходимую процедуру регистрации и не получили свидетельство о рождении. Теперь для получения необходимых документов от родителей и их чада не требуется личного присутствия - достаточно отправить соответствующую форму либо обычной, либо электронной почтой.

Первым зарегистрированным через интернет ребенком в Ирландии стал мальчик, Аарон Раферти, из поселка Малахайд. Как заявила министр по делам занятости и социальной защиты страны Регина Доэрти, всем семьям, где в последний месяц родились дети, следует пройти эту несложную процедуру. "Важно помнить, что без регистрации родители не смогут начать получать социальные выплаты на детей. По нашим оценкам, более 4 тысяч детей еще не получили документы, поскольку многие родители сознательно решили не регистрировать рождение своего ребенка во время пандемии из-за требований социального дистанцирования", - цитирует Доэрти издание The Journal.

Фото: EPA/AIDAN CRAWLEY.
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При этом в постановлении о введении онлайн-регистрации новорожденных говорится, что сотрудники ближайшего отделения местного органа ЗАГС оставляет за собой право связаться с родителями, чтобы уточнить или проверить заявленную информацию. Новые правила прервали полувековой порядок регистрации новорожденных в Ирландии, установленный в 1864 году, когда в присутствии родителей и чиновников впервые официально было зарегистрировано рождение ребенка.

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