Новый блок поправок в Гражданский кодекс вынесут на общественное обсуждение

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил в эксклюзивном интервью "РГ", что работа над новым блоком поправок в Гражданский кодекс продолжается в дистанционном режиме. Документ пропишет особенности прав на частную собственность. В том числе будут урегулированы соседские отношения.

"Рабочая группа весь прошлый год активно работала над документом, собиралась каждую неделю, сейчас - дистанционно, - сказал Павел Крашенинников. - Подготовлен вариант, который выносим на общественное обсуждение, будем собирать мнения, дорабатывать. Надеюсь, что в этом году проект пройдет общественное обсуждение, и будем его готовить ко второму чтению".

Он напомнил, что масштабный проект поправок в Гражданский кодекс был внесен в Госдуму еще в 2012 году. "Напомню, тот законопроект модернизирует Гражданский кодекс, - подчеркнул Павел Крашенинников. - Объем документа составляет более тысячи страниц. Для детального и более глубокого обсуждения он уже после внесения в Госдуму был разбит на несколько блоков, иначе мы бы просто утонули. Девять блоков уже приняты и вступили в силу. Сейчас активно идет работа над десятым блоком, который будет регулировать вещные права. Там, в том числе, содержатся положения о соседских правах".

В частности, в проекте детально прописывают сервитуты: правила пользования чужой недвижимостью. "Допустим, есть земельный участок, через который проложены коммуникации: газ или вода. Коммуникация вышла из строя, надо допустить ремонтников. С одной стороны, нужно их допускать на частную землю, с другой, нельзя, чтобы сами ходили-бродили. В проекте указываются виды сервитутов, правила использования", - пояснил Павел Крашенинников.

Полный текст интервью будет опубликован в ближайшем номере "Российской газеты"