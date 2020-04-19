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19.04.2020 12:57
Рубрика: Культура

Онлайн-кинотеатры покажут южнокорейский фильм-катастрофу "Вирус"

Текст: Валерий Кичин
Кинотеатры погружены во тьму, но свет экранов не гаснет ни на минуту - теперь это экраны наших планшетов и смартфонов; с утроенной нагрузкой работают компьютерные мониторы. Вся жизнь кино переселилась в интернет - и это не просто временная мера, но и разведка боем новых вариантов жизни кинематографа. Думаю, многое из этого опыта останется с нами надолго.

Очередная онлайн-премьера более чем актуальна: южнокорейский фильм Flu ("Грипп"), выходящий у нас под названием "Вирус". Такие катастрофические блокбастеры мы любим смотреть, сидя в удобном кинозале и, по контрасту с происходящим на экране, наслаждаясь приятным чувством собственной безопасности. Смотрим как фэнтези, страшную сказку. Но теперь мы внутри этой страшной сказки - разница громадная.

Фото: "Вольга"
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Теперь картина воспринимается почти как просветительский ролик. Да, облеченный в захватывающую историю беды и борьбы, упорства и любви. Да, с таким концентрированным экшн, какого нет в реальности. С гигантскими массовками, убедительными компьютерными дорисовками и хорошими актерами, сумевшими сыграть обаятельные характеры, даже когда их лица наглухо забраны в дефицитные медицинские маски.

Фильм снят в 2013 году; фантазия авторов разогрета историей птичьего гриппа, эпидемия которого прогремела в начале этого века. Наложилась и преследующая цивилизацию психологическая травма от "испанки", в первом десятилетии ХХ века поразившей треть человечества. По сюжету картины, в контейнере с нелегальными иммигрантами, прибывшем из Китая в благополучный пригород Сеула Бунданг, обнаруживается гора трупов и один перемазанный кровью парень, которому удается скрыться в толпе. Мгновенное распространение инфекции показано, как на медицинском киноплакате: на замедленной съемке видно, как образовавшиеся при кашле облака влажного тумана окутывают людей, имевших несчастье оказаться вблизи. А дальше действие развивается по сценарию, увы, близкому нынешней реальности: мы становимся свидетелями первых тревожных случаев поразившего людей таинственного недуга - там и сям люди заходятся в кашле, захлебываются в крови, на предостережения врачей чиновники отвечают скептическими улыбками. А раскачавшись наконец, начинают принимать неадекватные меры, и уже непонятно, полиция пытается уберечь город от заражения или объявила горожанам войну. Вакцину против нашествия разработают не скоро, эпидемия грозит вырваться за пределы Бунданга и превратиться в пандемию. Не на шутку встревожены американские власти, у которых близ Сеула расквартированы серьезные вооруженные силы, - их меньше всего интересует судьба бедствующего корейского города, и в какой-то момент отношения двух сотрудничающих стран грозят перерасти в боевой конфликт. Действие раскаляется до предела, проносятся жуткие образы стадиона, превращенного в циклопический крематорий. К чести опытного режиссера Ким Сон-су, изображаемый им хаос не приводит к хаосу в его кинематографическом хозяйстве: нить центрального повествования не рвется даже при самых крутых поворотах действия.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Эта нить, как и положено в таком кино, - конечно, назревающая в миг испытаний любовь мужественного спасателя к молодой женщине, которую он героически вызволил из провалившегося в бездну автомобиля. Женщина оказывается врачом-вирусологом и одинокой мамой, воспитывающей маленькую Ми-реу. Им предстоит бороться за выживание в разразившемся аду, чудом находя друг друга в человеческом месиве. Из этого расклада авторы извлекают максимум ситуаций и мелодраматических, и остросюжетных, и в меру патетических, когда крошечная девочка становится едва ли не символом, взывающим к гуманности. В действе находится место и комическим персонажам, и почти публицистическим эпизодам в правительственных кругах: там паника в миг катастрофы постепенно перерастает в трезвое понимание ситуации, люди обретают способность принимать решения, а безупречные костюмы и прически отцов города и страны должны вселять уверенность в том, что при всех оглушительных потерях мир, повисший на краю гибели, будет спасен.

В мирное время такой фильм может увести от размеренных будней в мир экстрима и так развлечь праздную публику. Сейчас мы сами оказались словно внутри фильма-страшилки, и так как все познается в сравнении, непохожесть развернувшегося там кровавого пекла на непривычно молчаливые улицы наших городов заставляет почувствовать некоторое превосходство над героями фильма: им там значительно хуже. Мужественный профиль суперзвезды корейского кино Чан Хёка в роли спасателя служит гарантией: все кончится хорошо. Так как людям свойственна тяга к мазохизму, у злободневного блокбастера будет много зрителей, и в этом есть определенный смысл. Назначенный щекотать нервы, он теперь зовет к разумной осторожности: наши судьбы, как всегда, только в наших руках.

Просмотр фильма доступен с 20 апреля на цифровых платформах Кинопоиск HD, IVI, ОККО, Мегого, Ростелеком.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным Гид-парк

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