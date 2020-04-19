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19.04.2020 15:32
Рубрика: В мире

Опрос: большинство канадцев продолжит работать на удаленке после эпидемии

Текст: Алексей Чуриков

Большинство жителей Канады склонны думать, что продолжат работать в удаленном режиме даже после окончания эпидемии коронавируса. Такие результаты показало исследование общественного мнения, проведенное канадской организацией Research Co.

Согласно полученным данным, подавляющее большинство опрошенных считают, что после эпидемии COVID-19 в ряде профессий произойдут кардинальные изменения - режим "удаленки" станет не экстраординарным, а вполне обыденным явлением.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Глава Reserch Co. Марио Кансеко в комментарии для прессы отметил, что из-за последствий эпидемии все больше канадцев начали пересматривать свое отношение к работе. "Различные сектора экономики определенно чувствуют эти перемены. Возможно, будет пересмотрено отношение руководителей бизнеса к приобретению и содержанию недвижимости. Зачем фирмам иметь такие большие офисы и сопутствующие им расходы, если большинство работников трудится из дома?", - подчеркнул Кансеко.

Более 80% опрошенных заявили, что их работодатель доверяет им, с точки зрения выполнения ими служебных обязанностей в домашних условиях. Еще 70% уверены, что их компания полностью готова к такому режиму работы в дальнейшем, когда ситуация с коронавирусом нормализуется. Кроме того, 63 процента считают, что в будущем могут исчезнуть и некоторые формы ведения трудовой деятельности. К таким, в частности, они отнесли "бизнес-поездки", когда работника отправляют в оплачиваемую командировку. Дорогостоящие поездки в большинстве случаев вполне может заменить видео-чат.

В то же время среди опрошенных выявлен и большой процент тех, кто скучает по рабочей атмосфере офиса, по коллегам, по возможности вживую обсуждать текущие рабочие моменты. Таких оказалось более 67%. Кстати, по данным другого опроса, где канадцев просили ответить на вопрос "Что вы сделаете в первую очередь после окончания эпидемии?", более 45% заявили, что хотят обнять родных и близких. И "только" 16% рассказали о желании поскорее вернуться на работу.

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