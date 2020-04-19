От пневмонии умер композитор Александр Вустин

В Москве умер один из крупнейших современных российских композиторов Александр Вустин.

Об этом сообщает сайт Союза композиторов России. 24 апреля композитору должно было исполниться 77 лет.

По данным РЕН ТВ, шесть дней назад он был госпитализирован с двусторонней пневмонией. О наличии или отсутствии коронавируса у композитора данных нет.

Вустин окончил Московскую консерваторию, работал музыкальным редактором Всесоюзного радио и в издательстве "Композитор".

Написал немало музыкальных сочинений, многие из которых исполняли за границей.

Работал в Государственном академическом симфоническом оркестре России имени Е. Ф. Светланова, а также в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, где поставили его оперу "Влюбленный дьявол".

Музыка Вустина звучала в фильмах "Шантажист" (1987) и "Анна Карамазофф" (1991).