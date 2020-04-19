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Рубрика: Власть

Пакет помощи

Приняты новые законы по поддержке граждан и бизнеса
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8139)
Парламент РФ одобрил очередной пакет законов о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии. Заседания Госдумы и Совета Федерации состоялись в пятницу - такая скорость необходима, чтобы меры заработали как можно быстрее.

Во исполнение поручения президента был принят правительственный закон о помощи потерявшим работу гражданам. До конца 2020 года при назначении мер социальной поддержки не будет учитываться доход таких граждан за прошлый период. Как напомнил парламентариям замглавы минтруда Андрей Пудов, по действующему порядку нуждаемость в социальных пособиях рассчитывается на основании доходов семьи в период от 3 до 6 месяцев (в зависимости от вида пособия). А после принятия закона выплаты будут производиться исходя из доходов семьи на момент подачи заявления.

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Еще один документ освобождает от налога на доходы физических лиц доплаты медикам за работу с инфицированными коронавирусом. Напомним, что глава государства распорядился в апреле - июне ежемесячно выплачивать врачам за особые условия труда по 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу - 50 тысяч, младшему - 25 тысяч. "Нужно, чтобы люди получили их, что называется, на руки, "чистыми", - поручил президент.

Одобренные поправки в Налоговый кодекс, кроме того, содержат и нормы о стимулах для компаний, покупающих средства защиты от COVID-19. Если организация закупает санитайзеры, маски, осуществляет затраты на санобработку помещения, то она не будет платить с этих средств налог на прибыль.

Приняты также изменения в Бюджетный кодекс: как объяснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, регионам дадут возможность заимствовать средства и принимать другие решения в области финансов, сняв практически все ограничения. "Это позволит регионам оказывать помощь предприятиям и за счет региональных возможностей сделать все, чтобы заработная плата выплачивалась вовремя", - подчеркнул глава нижней палаты.

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Также вносятся изменения в законодательство о госзакупках. Вячеслав Володин пояснил, что документ призван дать серьезное послабление предприятиям, которые участвуют в торгах. "Если раньше требовалось резервирование ресурсов, и это все, безусловно, ложилось нагрузкой на бизнес, то сейчас эти дополнительные нагрузки мы откладываем до лучших времен", - назвал одну из норм он. Смягчение условий касается закупок у единственного поставщика, размеров обеспечения исполнения контракта, а также аванса.

Один из принятых законов касается миграционных сложностей на фоне пандемии. Иностранцы из безвизовых стран, работающие в РФ на основании патента, смогут продлевать его, не покидая Россию.

Важно, чтобы законы как можно быстрее заработали

Как отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, коронавирус пройдет, но важно сохранить экономику, не допустить массового банкротства и увольнения граждан. По ее словам, предлагаемые меры нацелены на поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также предпринимательства. Очень важно, чтобы законы как можно быстрее заработали, подчеркнула спикер Совета Федерации.

Между тем парламент продолжит рассматривать меры на фоне пандемии. Предстоит окончательно принять проект, который позволит самозанятым претендовать на меры господдержки, которые оказываются сейчас предприятиям малого и среднего бизнеса. Пока документ прошел первое чтение.

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