Патриарх Кирилл: Я желаю ограждения от тяжелой напасти, которая нас посетила

Новости

Отец чемпиона "Формулы-3" Шварцмана умер из-за коронавируса 08:21
Восстановлено движение по Калужскому шоссе в районе нового медцентра 07:55
На Сахалине нарушители режима изоляции заплатят 1,5 миллиона рублей 07:48
В Южной Корее выздоровели 75 процентов заразившихся COVID-19 07:38
Экс-депутат Рады усомнилась в существовании Украины после пандемии 07:20
Сергей Шнуров и Зельфира Трегулова расскажут о шедеврах Третьяковки 06:40
В Якутии опробуют новые экспресс-тесты на коронавирус 06:37
Посольство России в Чехии прокомментировало смену адреса 06:16
Окутавший Приамурье дым от пожаров в Китае направляется к Хабаровску 06:07
США назвали дату полета астронавтов к МКС на американском корабле 05:40
В США назвали технологическим чудом российские двигатели РД-180 05:06
Камчатский вулкан Ключевской выбросил потоки лавы 05:03
Прибывших во Владивосток из Таиланда россиян отпустили по домам 04:38
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России 04:10
Трамп напомнил о хороших отношениях с Россией 03:32
Вирусолог сообщил о скорой победе России над коронавирусом 02:43
В Москве стало больше бессимптомных носителей коронавируса 02:07
В США прошли протесты с требованием отменить карантин 01:38
Футболисты "Краснодара" организовали вечеринку во время карантина 01:05
Умер писатель Александр Кабаков 00:28
Гитарист группы Буйнова "Чао!" Щукин умер от коронавируса в 51 год 18.04.2020
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом 18.04.2020
В Татарстане запретили ходить в магазины без масок 18.04.2020
Доля бессимптомных случаев коронавируса в Москве выросла до 60% 18.04.2020
Спецрейс с россиянами вылетел из Лондона в Москву 18.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
20 апреля - видеоинтервью на тему: "Выплаты по больничным для работающих граждан старше 65 лет"
20 апреля - видеоинтервью на тему: "Выплаты по больничным для работающих граждан старше 65 лет"
19.04.2020 01:01
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл: Я желаю ограждения от тяжелой напасти, которая нас посетила

Текст: Елена Новоселова
Перед началом пасхального богослужения по устоявшейся традиции ко всем верующим обратился патриарх Кирилл.
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

"Сегодня я обращаюсь к вам в абсолютной тишине, потому что храм пуст необычная и с трудом понимаемая картина…Но мы знаем, почему это произошло. Не по злой человеческой воле и не потому, что народ наш веру потерял, как это имеет место в некоторых иных отдаленных от нас странах, а потому что страшная болезнь прикоснулась к нашему народу, - сказал Святейший. - И для того, чтобы уберечь людей от заражения опаснейшей инфекцией принято решение совершать богослужение без участия мирян. То есть без вас, мои дорогие. Но это не значит, что мы совершаем богослужение в пустом храме, в том смысле, что никто с нами не молится, что вокруг нас пустота. Этой пустоты нет, потому что я знаю, с какими чувствами вы сейчас у экранов телевизоров ожидаете начала богослужения".

Фото: Олеся Курпяева/РГ
Путин поздравил православных с Пасхой

По мнению патриарха, необычность этой тяжелой для всех ситуации еще более обостряет духовное зрение народа, еще более обнажает потребность россиян в том, чтобы исповедовать свою веру. "Когда все рядом, все близко, все доступно, часто притупляется острота чувств, - размышлял предстоятель. - Может быть, так она притупилась и у многих, кто с легкостью посещает храм, без всяких сложностей, препятствий, не так, как это было в то самое время, которое люди моего поколения хорошо помнят".

Однако и сегодня православные люди, собравшиеся вокруг своих телеэкранов, одна большая семья. И, по словам патриарха, вместе мы справимся с пришедшей на нашу землю бедой: "У меня особое сегодня пожелание, исходящее от самого сердца. Чтобы беда, которая нас постигла, как можно быстрей остановилась. Чтобы болезнь не унесла новые жизни. Чтобы она не нанесла иного физического ущерба людям. Чтобы не были подорваны общественные связи, соединяющие наш народ и прочие человеческие узы, которые формируют сильное и солидарное общество. Я сердечно всех вас, мои дорогие, приветствую с наступающим Светлым христовым воскресеньем. Желаю помощи Божьей в вашей жизни, ограждения от этой тяжелой напасти, которая всех нас посетила".

Святейший убежден, что российский народ укрепит в испытаниях его исторический опыт, который опирается на веру, "и в котором запечатлены великие победы духа над внешними опасностями".

Патриарх закончил вечно живыми словами: "Христос воскресе!"

Общество Религия Празднование Пасхи Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В США назвали технологическим чудом российские двигатели РД-180
Экс-депутат Рады усомнилась в существовании Украины после пандемии
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Посольство России в Чехии прокомментировало смену адреса
В Москве стало больше бессимптомных носителей коронавируса
Какими средствами можно гарантированно уничтожить коронавирус
Пять способов подключить интернет на даче