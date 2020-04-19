Патриарх Кирилл: Я желаю ограждения от тяжелой напасти, которая нас посетила

Перед началом пасхального богослужения по устоявшейся традиции ко всем верующим обратился патриарх Кирилл.

"Сегодня я обращаюсь к вам в абсолютной тишине, потому что храм пуст необычная и с трудом понимаемая картина…Но мы знаем, почему это произошло. Не по злой человеческой воле и не потому, что народ наш веру потерял, как это имеет место в некоторых иных отдаленных от нас странах, а потому что страшная болезнь прикоснулась к нашему народу, - сказал Святейший. - И для того, чтобы уберечь людей от заражения опаснейшей инфекцией принято решение совершать богослужение без участия мирян. То есть без вас, мои дорогие. Но это не значит, что мы совершаем богослужение в пустом храме, в том смысле, что никто с нами не молится, что вокруг нас пустота. Этой пустоты нет, потому что я знаю, с какими чувствами вы сейчас у экранов телевизоров ожидаете начала богослужения".

По мнению патриарха, необычность этой тяжелой для всех ситуации еще более обостряет духовное зрение народа, еще более обнажает потребность россиян в том, чтобы исповедовать свою веру. "Когда все рядом, все близко, все доступно, часто притупляется острота чувств, - размышлял предстоятель. - Может быть, так она притупилась и у многих, кто с легкостью посещает храм, без всяких сложностей, препятствий, не так, как это было в то самое время, которое люди моего поколения хорошо помнят".

Однако и сегодня православные люди, собравшиеся вокруг своих телеэкранов, одна большая семья. И, по словам патриарха, вместе мы справимся с пришедшей на нашу землю бедой: "У меня особое сегодня пожелание, исходящее от самого сердца. Чтобы беда, которая нас постигла, как можно быстрей остановилась. Чтобы болезнь не унесла новые жизни. Чтобы она не нанесла иного физического ущерба людям. Чтобы не были подорваны общественные связи, соединяющие наш народ и прочие человеческие узы, которые формируют сильное и солидарное общество. Я сердечно всех вас, мои дорогие, приветствую с наступающим Светлым христовым воскресеньем. Желаю помощи Божьей в вашей жизни, ограждения от этой тяжелой напасти, которая всех нас посетила".

Святейший убежден, что российский народ укрепит в испытаниях его исторический опыт, который опирается на веру, "и в котором запечатлены великие победы духа над внешними опасностями".

Патриарх закончил вечно живыми словами: "Христос воскресе!"