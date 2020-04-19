Песков допустил выход на плато по коронавирусу на следующей неделе

Россия пока не вышла на плато по числу заболевших коронавирусом, отмечается ежесуточный рост. На следующей неделе есть надежда, что появятся первые признаки выхода на плато, и нужно будет принимать решения о дальнейшем режиме. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

"Эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет​​​. Это говорит о том, что мы не вышли на плато", - сказал представитель Кремля.

"Мы все-таки сидим уже все на карантине три недели, получается", - подсчитал Песков. "Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что мы какие-то первые признаки выхода на плато увидим", - не исключил он.

"Наверное, в течение недели надо будет принимать решения о дальнейшем режиме", - объявил представитель Кремля.