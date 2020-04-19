Песков рассказал о непростом решении Путина перенести Парад

Президенту было очень трудно принять решение о переносе Парада Победы, но приоритет для него всегда - здоровье людей. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

"Конечно, президенту наверняка было непросто принимать такое решение", - подтвердил представитель Кремля. Но приоритет для него - здоровье людей, заверил он.

Девятое мая - святой праздник для президента, заметил Песков, подчеркнув, что юбилей Победы все равно все будут отмечать.

Напомним, что президент, открывая совещание с постоянными членами Совбеза в четверг, объявил, что Парад Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в этом году, но когда угроза коронавируса будет преодолена.