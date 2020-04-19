Не просто скандал, а скандалище. Знаменитую французскую фигуристку Сару Абитболь прорвало. Бронзовый призер чемпионата мира и пятикратная обладательница бронзовых медалей европейских первенств в парном катании со Стефаном Бернади рассказала в книге "Такое долгое молчание", как ее, 15-летнюю, изнасиловал, а потом превратил в наложницу тренер сборной Жиль Бейер.

Абитболь, наверное, одна из самых крошечных по росточку фигуристок - ровно метр пятьдесят. В 1990 году девочка с каштановыми волосами перебралась из провинции в Париж, чтобы добиться успехов в одиночном катании. Тренировалась по два раза в день, жила в общежитии для молодых кандидатов в национальную сборную. Заметила, что на нее как-то странно поглядывает один из тренеров, потом от него последовали и предложения, называемые циничными. Сара пыталась обратить их и постоянные поглаживания ниже спины в некую шутку. Но шутка закончилась плачевно. Однажды вечером в ее комнату вломился пьяный тренер, потребовал прекратить ломаться, а получив отпор, набросился на девчонку... Эти приходы насильника повторялись и повторялись. Какие там обращения в полицию. Запуганная тренером Абитболь не смела и пикнуть. В 1992 году она сбежала из группы, в которой, вероятно, была не единственной пострадавшей.

Перешла в парное катание. Кошмар прекратился. Сара с партнером добились признания, успехов и наград. Ее горькая история все же временами выплывала наружу, обрастала то слухами, то правдивыми подробностями.

Ясно лишь одно. Экс-чемпион Франции, затем главный тренер сборной, а потом и многолетний президент Федерации ледовых видов спорта Дидье Галаге знал о нездоровом интересе своего друга Жиля Бейера к малолетним. Они с Бейером вместе выступали в одиночном катании, и Дидье, поднимаясь все выше по служебной лестнице, тащил за собой и Жиля - верного союзника.

Мир фигурного катания огромен и в то же время замкнут. Почти все в нем происходящее известно его немногочисленным привилегированным обитателям. Бесстрашные на льду, они, боясь гнева строптивого Жиля, осмеливались лишь тихо покачивать головами. А кое-кто, набравшись смелости, нет, не заявил в полицию, а нашептал Галаге о замашках Жиля. Но президент молчал.

Знаком с обоими антигероями. И какими же они были разными. Сосредоточенный, всегда сдержанный Галаге открыл миру темнокожую Сурию Бонали, пять раз подряд с 1991 по 1995 год выигрывавшую чемпионат Европы. В 35 лет его, жесткого и хорошо знающего свое дело, избрали президентом федерации в 1998-м. И даже скандал на зимней Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити, где Галаге и французскую судью Ле Гунь, обвиненных в неких манипуляциях, на время дисквалифицировали, не поколебал авторитета Галаге в глазах коллег. Уйдя на несколько лет с высокого поста, в 2007-м месье Дидье снова возглавил национальную федерацию. Некоторые называли его "Непотопляемым".

Мне Галаге виделся человеком вполне адекватным. С ним было приятно обменяться впечатлениями о соревнованиях. Всегда с трепетом следил за французскими спортсменами, умело их поддерживая. Словом, человек на своем месте.

А Жиль Бейер запомнился джентльменом в черном длинном смокинге и бабочке. Он по тому времени невиданным манером вел все официальные и неофициальные ледовые шоу с участием лучших фигуристов Франции и мира. Разодетый, он выпрыгивал на лед с микрофоном в руке и, наматывая круги, представлял участников на отличном, что для французов редкость, английском. Ни одной ошибки в фамилиях и титулах спортсменов. Его постоянный кураж заводил и переполненные залы, и фигуристов.

Но попробуй подойди к этому "джентльмену". Он еле разговаривал, в ответ на приветствия едва кивал седеющей с годами головой, был неприветлив и недоступен. Как-то я осведомился у богача, владевшего парижским клубом "Летающие французы", в котором объединились фигуристы и хоккеисты, как он держит такого управляющего. Миллионер пожал плечами: "Вы еще не все знаете. Но он профессионал. И все терпят".

Я, чужеземец, действительно не все знал. А не стерпели вслед за Сарой Абитболь еще две фигуристки - звезды и гордость Франции. Прозвучали имена еще нескольких тренеров, насиловавших несовершеннолетних.

Пара Сара Абитболь - Стефан Бернади была визитной карточкой французского парного катания. Фото: ISU

Но уж тут закрутилось! Пошли обвинения. Все знали и все набрали воды в рот? А что президент федерации Дидье Галаге? Опытнейший функционер, прошедший немало испытаний, пытался затянуть время. Сначала отнекивался, потом сделал полупризнание. Да, ему рассказывали, он сначала не верил, потом отчитывал Бейера, да тому уже 61 год и когда все это было. Пять членов Федерации ледовых видов спорта подали в отставку в виде признания своего равнодушия и бездеятельности, скорее безжалостности. А президент надеялся, что как-нибудь пронесет, и оставался на посту. Однако "Непотопляемый" Дидье утонул в потоках гневных обвинений. И ушел в отставку.

Президентское кресло заняла Натали Пешала - двукратная чемпионка Европы в танцах с Фабьяном Бурза. Пешала не только спортивная знаменитость. 36-летняя красавица - сначала гражданская, а теперь законная жена киношного кумира, обладателя Оскара и премии Каннского фестиваля "за лучшую мужскую роль" Жана Дюжардена. Недавно у семейной, не спортивной пары родилась дочка Жанна.

Ей и новому составу федерации предстоит уже в 2022 году провести чемпионат мира в курортном Монпелье. Почему там - в провинции, в 735 километрах от Парижа? А потому, что провинциальный городок победил пятерых конкурентов - Минск, Турин, Будапешт, Софию и Братиславу.

А как же с Жилем Бейером? Сколько же десятилетий совершал месье Жиль свои набеги? Больше никто не увидит его в смокинге и бабочке. Пока он признался, но лишь "в неподобающем поведении и неуместных интимных отношениях" с Сарой Абитболь. Но похоже, что ему придется примерить совсем иной наряд - тюремный.