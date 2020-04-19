Посольство России в Чехии прокомментировало смену адреса

Посольство России в Чехии опровергло информацию о своем "переезде" в новое здание.

Ранее местные СМИ со ссылкой на МИД страны сообщили, что дипмиссия РФ будет использовать в качестве "нового" официального адреса в Праге адрес своего консульского отдела (Коруновачни, 34), расположенного в 400 метрах от основного здания. "Эта информация не соответствует действительности", - подчеркнули в посольстве, добавив, что будут использовать адрес Коруновачни, 36.

"Название улицы является историческим, используется более ста лет и, как нам кажется, вероятность ее переименования значительно ниже", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

А журналистам дипломаты посоветовали проверять информацию прежде, чем ее распространять.