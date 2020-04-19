Путин назвал естественным объединение усилий постсоветских республик

"Преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно", - сказал Владимир Путин.

И эти плюсы чувствуют все участники интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Во всем мире государства стремятся повысить уровень конкурентоспособности за счет объединения усилий. И для республик бывшего Советского Союза это абсолютно естественное дело, убежден президент.

"Во всех странах свободно говорят на русском языке. Это огромное преимущество", - заметил Путин. Также есть общая, доставшаяся от единой страны, инфраструктура транспорта, энергетики, связи.

Президент обратил внимание на сопротивление западных коллег, которые "до недавнего времени вообще даже не хотели разговаривать с нашим экономическим, именно экономическим, а не политическим, не военным объединением". Потому что они не хотят роста возможностей конкурента. "Но, а мы-то этого хотим, потому что это путь к повышению благосостояния наших людей", - сказал он про ЕАЭС. "Здесь нет ничего удивительного, кроме того, что мы до сих пор не продвинулись на этом пути так, как мы могли бы это сделать", - подчеркнул Путин.