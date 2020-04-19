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19.04.2020 00:45
Рубрика: Власть

Путин поздравил православных с Пасхой

Текст: Кира Латухина
Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху.
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

"Великий праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество добра, любви и справедливости. Эти непреходящие идеалы и ценности скрепляют наш народ, помогают выстоять в годину тяжелых испытаний", - подчеркнул президент.

Русская православная церковь, как и во все времена, направляет свое подвижническое служение на укрепление духовных, нравственных основ общества, приумножение исторического, культурного достояния, отметил Владимир Путин.

Фото: Олег Варов / patriarchia.ru
Патриарх обратился к верующим с Пасхальным посланием

Президент подчеркнул социальную, благотворительную деятельность христианских религиозных организаций, поддержку добровольцев, всех неравнодушных людей, которые сейчас, в непростое время, искренне стремятся помогать ближним.

Глава государства также выразил признательность Патриарху "за неустанный ответственный труд, за большой личный вклад в сохранение общественного мира и согласия, совершенствование межнационального и межрелигиозного диалога, в сбережение непреходящих нравственных, семейных ценностей, воспитание молодежи". И конечно, за плодотворное сотрудничество в сложный период, когда так важно объединить усилия для противодействия серьезным вызовам, для защиты здоровья и благополучия людей.

"В праздничные дни сердца людей наполнены особыми, светлыми чувствами, которые укрепляют их в вере, вдохновляют на добрые дела и начинания", - заключил президент.

Власть Работа власти Общество Религия Президент Празднование Пасхи

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