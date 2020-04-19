Путин поздравил православных с Пасхой

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху.

"Великий праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество добра, любви и справедливости. Эти непреходящие идеалы и ценности скрепляют наш народ, помогают выстоять в годину тяжелых испытаний", - подчеркнул президент.

Русская православная церковь, как и во все времена, направляет свое подвижническое служение на укрепление духовных, нравственных основ общества, приумножение исторического, культурного достояния, отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул социальную, благотворительную деятельность христианских религиозных организаций, поддержку добровольцев, всех неравнодушных людей, которые сейчас, в непростое время, искренне стремятся помогать ближним.

Глава государства также выразил признательность Патриарху "за неустанный ответственный труд, за большой личный вклад в сохранение общественного мира и согласия, совершенствование межнационального и межрелигиозного диалога, в сбережение непреходящих нравственных, семейных ценностей, воспитание молодежи". И конечно, за плодотворное сотрудничество в сложный период, когда так важно объединить усилия для противодействия серьезным вызовам, для защиты здоровья и благополучия людей.

"В праздничные дни сердца людей наполнены особыми, светлыми чувствами, которые укрепляют их в вере, вдохновляют на добрые дела и начинания", - заключил президент.