Путин призвал не спешить с расширением ЕАЭС

С расширением Евразийского экономического союза спешить не стоит, надо двигаться постепенно. Об этом заявил президент в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Мы не спешим ни к расширению, не спешим к тому, чтобы перепрыгивать через определенные этапы", - объяснил глава государства. "Потому что мы смотрим на то, как развиваются интеграционные процессы в других регионах мира, скажем, в той же Европе. Возникло много сложностей. Поэтому нужно двигаться постепенно, не спеша", - убежден он.

На вопрос о том, каким должен быть ЕАЭС в идеале, Владимир Путин заметил, что "идеальных вещей не бывает, в том числе межгосударственных отношений". Решения - это всегда компромиссы, то есть кто-то кому-то в чем-то уступает, и идеальной ситуации, на первый взгляд, нет.

"Но она идеальна в том смысле, что сложенная нами система отношений позволяет добиваться этих компромиссов", - заметил глава государства. Причем, принимаются они по доброй воле - не путем "выкручивания рук" - и реально работают.