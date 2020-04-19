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19.04.2020 19:50
Рубрика: Власть

Управление рисками

Владимир Путин призвал регионы к полной готовности в борьбе с коронавирусом
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8139)
Риски, связанные с пандемией, по-прежнему высоки, пик еще не пройден, растет число заболевших. Россия обязательно победит, но нужна стопроцентная готовность, заявил Владимир Путин на видеоконференции о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений для приема больных коронавирусом.

В пятницу глава государства открыл два новых специализированных медцентра: в поселении Вороновское в Москве и в Нижнем Новгороде. Оба созданы с нуля в беспрецедентно короткие сроки, за несколько недель. "Москва первой столкнулась с натиском эпидемии и, опираясь на свой финансовый потенциал, большие мощности строительного комплекса, быстро наращивает возможности системы здравоохранения", - оценил президент. Но важно, чтобы по всей стране была стопроцентная готовность - чтобы бороться за жизнь каждого человека.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки. Пик еще не пройден, число заболевших растет", - констатировал Владимир Путин. И даже если создаваемые резервы не потребуются в полном объеме, они должны быть, чтобы ответить на любой вызов. Глава государства подчеркнул, что работа по развертыванию 95 тысяч специализированных коек должна быть завершена к 28 апреля и призвал максимально нарастить темпы.

Владимир Путин заслушал отчеты глав регионов и обратил внимание губернаторов: выделенные деньги не везде осваиваются вовремя. Несмотря ни на какие трудности, каждый должен понимать: к обозначенному сроку в нужном объеме и должного качества работа должна быть исполнена, потребовал он.

Мэр Москвы вышел на связь из новой больницы в Вороновском - одна из крупнейших в стране инфекционных клиник оборудована под 800 коек. "Ситуация в Москве непростая, поэтому естественно, что такой одной больницы нам совершенно недостаточно", - сказал Сергей Собянин. Поэтому в режим борьбы с коронавирусом перешли и другие: всего запланировано около 30 тысяч больничных коек, около 40 клиник.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Вирус пошел в регионы, там нет такого изобилия, как в Москве, констатировал президент: такого количества коек, федеральных и ведомственных медучреждений. Правительство выделило более 36 млрд рублей на дополнительные заявки, объявил Путин и призвал использовать средства эффективно. На поддержку регионального здравоохранения уже направлено свыше 50 млрд рублей. В ближайшее время будет дополнительный федеральный резерв лекарств и оборудования, средств индивидуальной защиты для медиков. "Персональная ответственность каждого руководителя региона - лично организовать всю работу по повышению готовности и наращиванию возможностей системы здравоохранения на местах. Прошу вникать в каждую деталь. Речь идет о здоровье, о жизни людей", - призвал Путин.

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