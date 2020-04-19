Ракета-носитель на метановом двигателе получила рабочее название "Союз-СПГ"

Новая ракета-носитель на метановом двигателе, которая создается в России, получила рабочее название "Союз-СПГ". "Почему СПГ? Да потому что это и есть сжиженный природный газ - новое топливо для метанового двигателя", - пояснил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, новая ракета среднего класса, которая придет на замену носителям "Союз-2", будет многоразовой. Рогозин напомнил о проекте возвращаемой ступени "Крыло-СВ" - совместной работе Фонда перспективных исследований (ФПИ) и ЦНИИмаш, головного научного института Роскосмоса. "Специально для этих целей сейчас создается опытное конструкторское бюро имени выдающегося советского авиаконструктора Роберта Бартини, куда мы набираем талантливых молодых инженеров. Они будут готовить демонстратор ракеты в легком классе. С учетом нашей географической специфики садиться ступень должна по самолетному, а не "вертикальной свечкой", как у [американской многоразовой ракеты] Falcon", - отметил Рогозин. "Если мы это отработаем и увидим, что самолетный вариант возвращения более прост и эффективен, чем возвращение в стиле Falcon, то мы сможем это применить на ракете среднего класса", - добавил глава Роскосмоса.

Аванпроект возвращаемой ступени "Крыло-СВ" был подготовлен и защищен в ФПИ 29 мая. По оценкам специалистов, стоимость запуска российской метановой ракеты должна быть вдвое ниже, чем пуск "Союза-2". С точки зрения знаний, отработанности отдельных элементов конструкции метанового двигателя, Россия не отстает от США. Надо понимать: каждый двигатель хорош по-своему в зависимости от поставленной цели. Если это разработка многоразовых систем - да, там есть разумная возможность применения метановых двигателей, - подчеркивают эксперты.

В ноябре 2019 года исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил ТАСС, что первый старт новой российской ракеты-носителя среднего класса на метане может быть выполнен в 2025 году. РКЦ "Прогресс" проработал компоновку ракеты и варианты стартовых комплексов под нее. Стартовая масса метановой ракеты будет меньше, чем у "Союза-2", а грузоподъемность несколько больше - до 10 т на низкую околоземную орбиту при пуске с космодрома Восточный.