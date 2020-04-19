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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Капля жизни

Доноры плазмы с антителами на COVID-19 получат выплаты
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 85(8139)
Переболевшие смертельно опасной инфекцией москвичи могут спасти тех, у кого коронавирус протекает особенно тяжело. Для этого им нужно сдать кровь, из которой врачи получат спасительную плазму. Больше 50 человек уже стали донорами плазмы, но число зараженных с каждым днем все больше - в городе их уже больше 24 тысяч человек. В поддержку добровольцев, готовых прийти в пункт переливания и поделиться своей кровью, власти Москвы установили выплаты. Соответствующее постановление правительства подписал 19 апреля мэр Сергей Собянин.

Каждый день в городе выздоравливают от коронавируса по 100-150 человек, а всего уже почти 1,5 тысячи москвичей победили болезнь. Многие из них могут стать потенциальными донорами плазмы, переливание которой считается одним из наиболее эффективных методов лечения в мире. В Москве его начали применять на прошлой неделе. Одним из первых новый метод испытал НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. На призыв врачей Склифа откликнулись первые 55 доноров. 16 пациентам уже сделали переливание плазмы. Испытав болезнь на себе, выздоровевшие хотят помочь в благодарность за то, что их вылечили. По решению правительства Москвы теперь они будут получать за каждые 150 миллилитров плазмы по 1250 рублей, за 600 миллилитров (столько берут у человека за раз) - 5000 рублей.

Донорами могут стать люди, переболевшие COVID-19 и с иммунитетом к заболеванию, у них не должно быть хронических заболеваний. Узнать, как стать донором и как подготовиться к процедуре, можно по телефону "горячей линии": +7 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 09.00 до 19.00.

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