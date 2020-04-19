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19.04.2020 22:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Карты на стол

Продуктовые карточки не требуются
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 85(8139)
Причин для ажиотажа нет - в столичных магазинах на складах огромные запасы продуктов и товаров первой необходимости. Вернулись на прилавки даже народные "борцы" с вирусом - лимоны, имбирь и чеснок, ставшие популярными благодаря недавней рекламе в СМИ. Цены тоже останутся прежними, заверил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Месяц назад москвичи, начитавшись фейков о грядущем дефиците из-за пандемии, побежали запасаться продуктами. Но прошла неделя, другая, а полки ни в магазинах, ни на складах не пустеют. На днях производители и поставщики продовольствия заявили, что России нужно вернуться к системе продуктовых карточек, имея в виду помощь малообеспеченным. Тем, кто остался без работы, они предложили ежемесячно выдавать карточки на 10 тысяч рублей. Кто-то, не разобравшись, снова завел речь о грядущем продовольственном дефиците. Немерюк успокоил: "Надо быть готовыми ко всему, но введение продуктовых карточек, которые были в 80-х при лимитированном отпуске продукции, пока не рассматривается. Мы не видим причин для применения такой меры поддержки. Вся продуктовая сеть магазинов работает стабильно. А тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, активно помогает департамент соцзащиты, в том числе и адресной соцпомощью, и продуктовыми наборами".

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Он отметил, что ежедневно в столице работает порядка 18 тысяч предприятий торговли. В магазинах, по его словам, спрос выровнялся практически по всем видам продовольствия. На полках супермаркетов - крупы, мясо, овощи, фрукты, предметы гигиены. Сотрудники только и успевают заполнять прилавки. "Введение на этой неделе пропускного режима не вызвало сбоев в поставках продовольствия", - подчеркнул он. Если же ситуация с коронавирусом будет разворачиваться по самому худшему сценарию и город придется закрыть, по оценкам Немерюка, продовольственных запасов хватит на 30-45 дней.

"В Москве не возникло и сбоя с импортом товаров. От того же Китая мы не особо сильно были зависимы, разве что рис ввозили. Теперь он идет в Москву из Ростовской области и Краснодарского края, - рассказал Немерюк. - Выровнялся спрос на имбирь, лимон и чеснок. Вернулись и цены, даже имбирь оптом стоит как раньше - 350-400 рублей за килограмм".

Особенность "нового" времени - постепенное замещение обычной торговли онлайн. Москвичи ежедневно заказывают в интернет-магазинах более миллиона доставок. Средний чек такого заказа - 4,5 тысячи рублей за покупку.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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